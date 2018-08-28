MB'nin döviz depo ihalesinde 125 milyon dolar teklif geldi

İstanbul, 28 Ağustos (DHA) - Merkez Bankası'nın açtığı TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde 125 milyon dolar teklif gelirken, gerçekleşen tutar 125 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası, Türk Lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin ve araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla yaptığı çalışma kapsamında, bugün 1 milyar 500 milyon dolar tutarında 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açmıştı.

Merkez Bankası, bir hafta vadeli ihalede faiz oranlarını, TL'de yüzde 19.25, dolarda ise yüzde 2.00 olarak açıklamıştı.

