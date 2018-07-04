MB'nin yarın için açıkladığı geçici rezerv 12.98 milyar lira ekside

İstanbul, 4 Temmuz (DHA) - Merkez Bankası'nın yarın için açıkladığı geçici
rezerv 12.98 milyar lira, 6 Temmuz için açıkladığı geçici rezerv de 43.23milyar lira olarak ekside görünüyor.
Merkez Bankası'nın sabah açıkladığı geçici verilerde de, piyasa 5 Temmuz için 30.62 milyar lira, 6 Temmuz için de 43.23 milyar lira ekside görünüyordu.
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