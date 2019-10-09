FİNANS

MB/Uysal: İktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma devam ediyor

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2019 15:49 | Son Güncelleme

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam ettiğini gösterdiğini belirtti ve yavaşlayan büyüme kompozisyonunun dış dengeyi olumlu etkilediğini söyledi.

İstanbul, 9 Ekim (DHA) - Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam ettiğini gösterdiğini belirtti ve yavaşlayan büyüme kompozisyonunun dış dengeyi olumlu etkilediğini söyledi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunu bilgilendirmek amacıyla yaptığı sunumda, Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin sürmesinin beklendiğini vurgulayan Uysal, net ihracatın dönemlik büyümeye katkı sağladığını belirtti.
Sunumda, liradaki istikrarlı seyrin yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve ılımlı iç talep koşullarının çekirdek enflasyon göstergelerindeki düşüşte belirleyici olduğu ifade edildi. Para politikasına ilişkin olarak ise Eylül ayı PPK toplantısında enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurların dikkate alınarak, politika faizinin 325 baz puan indirilmesine karar verildiği vurgulandı.
Başkan Uysal sunumunun sonunda, enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiğini ifade ederek Merkez Bankasının fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğini belirtti.
Sunumdan öne çıkan açıklamalar şöyle sıralandı;
- Türkiye’nin risk primi iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte benzer ülkelere kıyasla halen yüksek bir düzeydedir.
- TCMB rezervleri son dönemde artış kaydetmektedir.
- İktisadi faaliyetin sektörel yayılımı kademeli olarak iyileşmektedir.
- Ekonomideki toparlanma üçüncü çeyrekte devam etmektedir
- Turizmdeki güçlü seyrin de katkısıyla net ihracatın büyümeye desteği sürmektedir.
- Son dönemde kredi büyüme oranlarında artış görülmektedir.
- Kredi ve mevduat faiz oranları gerilemiştir.
- Bankacılık sektörü varlık kalitesinde sınırlı bir bozulma gözlenmektedir
- Bankacılık sektörü güçlü sermaye yapısını korumaktadır.

PARTNERUçakta büyük rezalet! Bir anda önündeki ekranda belirdiUçakta büyük rezalet! Bir anda önündeki ekranda belirdi
TÜSİAD/Kaslowski: Tüketimi ve yatırımları canlandırmak için güven tesis edilmeliTÜSİAD/Kaslowski: Tüketimi ve yatırımları canlandırmak için güven tesis edilmeli
İş Bankası girişimcileri yatırımcılarla San Francisco'da buluşturuyorİş Bankası girişimcileri yatırımcılarla San Francisco'da buluşturuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Emine Bulut davası başladı! Bulut'un yakınları sanığa saldırdı

Emine Bulut davası başladı! Bulut'un yakınları sanığa saldırdı

Türk ekonomisi için önemli açıklama

Türk ekonomisi için önemli açıklama

Fiyatı çok düşmüştü! Müdahale geldi

Fiyatı çok düşmüştü! Müdahale geldi

Bakan açıkladı! Dev destek geliyor

Bakan açıkladı! Dev destek geliyor

Yarın 2 bin kişi kamuda tercih yapacak

Yarın 2 bin kişi kamuda tercih yapacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bankacılık sektörü 2020’den umutlu

Bankacılık sektörü 2020’den umutlu

TÜSİAD/Kaslowski: Tüketimi ve yatırımları canlandırmak için güven tesis edilmeli

TÜSİAD/Kaslowski: Tüketimi ve yatırımları canlandırmak için güven tesis edilmeli

İş Bankası girişimcileri yatırımcılarla San Francisco'da buluşturuyor

İş Bankası girişimcileri yatırımcılarla San Francisco'da buluşturuyor

Prof. Dr. Marsel Mesulam Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü’nün sahibi oldu (2)

Prof. Dr. Marsel Mesulam Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü’nün sahibi oldu (2)

Sabiha Gökçen Havalimanı Camii inşaatında sona doğru

Sabiha Gökçen Havalimanı Camii inşaatında sona doğru

"Türk lirasının arkasında durun"

"Türk lirasının arkasında durun"

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.