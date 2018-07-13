FİNANS

MEB ve TÜSİAD işbirliğiyle bilim ve teknoloji eğitimi atılımı

FİNANS HABERLERİ  | 13.07.2018 13:54 | Son Güncelleme

Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü arasında “Meslek Liselerinde STEM Eğitimi (Fen-Teknoloji-Mühendislik-Matematik) ve Sanayi 4.0 Farkındalığının Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü” imzalandı.

MEB ve TÜSİAD işbirliğiyle bilim ve teknoloji eğitimi atılımı

İstanbul, 13 Temmuz (DHA) - Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü arasında “Meslek Liselerinde STEM Eğitimi (Fen-Teknoloji-Mühendislik-Matematik) ve Sanayi 4.0 Farkındalığının Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü” imzalandı.
TÜSİAD’dan yapılan açıklamaya göre imza töreni, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay ile TÜSİAD Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Bahadır Kaleağası’nın katılımıyla Milli Eğitim Bakanlığı’nda gerçekleştirildi.
İki yıl sürecek işbirliği protokolü kapsamında Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde görev yapan öğretmenlerin STEM eğitimi ve Sanayi 4.0 konusunda farkındalık ve yetkinliklerinin güçlendirilmesi ve ayrıca öğretmen ve öğrencilerin proje temelli çalışmalarını desteklemek üzere programlama kiti verilecek.
Yürütücülüğünü İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Devrim Akgündüz ‘ün üstlendiği projeye ilk başvurular 2018-2019 eğitim döneminde alınacak.Eğitime ilk aşamada İstanbul ve Kocaeli’nden 40 öğretmen katılacak.Projeyle 200 öğretmen ve 2000 öğrencinin de STEM projeleri gerçekleştirmesi sağlanacak. (Fotoğraflı)

MEB ve TÜSİAD işbirliğiyle bilim ve teknoloji eğitimi atılımı

PARTNERSıfır makyaj Şeyma!Sıfır makyaj Şeyma!
Dünyanın en mutlu ülkesi Vanuatu’da 6.4 büyüklüğünde depremDünyanın en mutlu ülkesi Vanuatu’da 6.4 büyüklüğünde deprem
Araştırma: Orta ölçekli şirketler 2018’de yüzde 6.0'dan yüksek büyüyecekAraştırma: Orta ölçekli şirketler 2018’de yüzde 6.0'dan yüksek büyüyecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

200 bin işçiye zam müjde! Yüzde 9.17 zam

200 bin işçiye zam müjde! Yüzde 9.17 zam

Van Gölü'nün mavi bayraklı plajına tatilci akını

Van Gölü'nün mavi bayraklı plajına tatilci akını

Amazon'un hisseleri rekor kırdı

Amazon'un hisseleri rekor kırdı

Türkiye en büyük savunma ihracatını gerçekleştirdi

Türkiye en büyük savunma ihracatını gerçekleştirdi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trump öğleden sonra Kraliçe 2. Elizabeth ile görüşecek (2)

Trump öğleden sonra Kraliçe 2. Elizabeth ile görüşecek (2)

Turizm Bakanı Ersoy'a Foçalılar'dan çağrı

Turizm Bakanı Ersoy'a Foçalılar'dan çağrı

Dünyanın en mutlu ülkesi Vanuatu’da 6.4 büyüklüğünde deprem

Dünyanın en mutlu ülkesi Vanuatu’da 6.4 büyüklüğünde deprem

Araştırma: Orta ölçekli şirketler 2018’de yüzde 6.0'dan yüksek büyüyecek

Araştırma: Orta ölçekli şirketler 2018’de yüzde 6.0'dan yüksek büyüyecek

Lassa uzun yol şoförlerinin sağlığı için yeniden yola çıkıyor

Lassa uzun yol şoförlerinin sağlığı için yeniden yola çıkıyor

Üniversitelilerin Boğaziçi Üniversitesi’nde "Dijital buluşması"

Üniversitelilerin Boğaziçi Üniversitesi’nde "Dijital buluşması"

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.