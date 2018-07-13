MEB ve TÜSİAD işbirliğiyle bilim ve teknoloji eğitimi atılımı

İstanbul, 13 Temmuz (DHA) - Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü arasında “Meslek Liselerinde STEM Eğitimi (Fen-Teknoloji-Mühendislik-Matematik) ve Sanayi 4.0 Farkındalığının Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü” imzalandı.

TÜSİAD’dan yapılan açıklamaya göre imza töreni, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay ile TÜSİAD Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Bahadır Kaleağası’nın katılımıyla Milli Eğitim Bakanlığı’nda gerçekleştirildi.

İki yıl sürecek işbirliği protokolü kapsamında Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde görev yapan öğretmenlerin STEM eğitimi ve Sanayi 4.0 konusunda farkındalık ve yetkinliklerinin güçlendirilmesi ve ayrıca öğretmen ve öğrencilerin proje temelli çalışmalarını desteklemek üzere programlama kiti verilecek.

Yürütücülüğünü İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Devrim Akgündüz ‘ün üstlendiği projeye ilk başvurular 2018-2019 eğitim döneminde alınacak.Eğitime ilk aşamada İstanbul ve Kocaeli’nden 40 öğretmen katılacak.Projeyle 200 öğretmen ve 2000 öğrencinin de STEM projeleri gerçekleştirmesi sağlanacak. (Fotoğraflı)



