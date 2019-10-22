FİNANS

MEB’den okullara 16 bin 600 adet Arçelik etkileşimli tahta

FİNANS HABERLERİ  | 22.10.2019 12:59 | Son Güncelleme

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer: - "Okullarda E-Tahta kullanımını ülkemizin dört bir yanındaki öğrencilerimizin eşit fırsatlarda eğitim-öğretim görmesi adına çok sevindirici bir gelişme olarak görüyoruz"

İSTANBUL(AA) - Arçelik ile Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK), Fatih Projesi kapsamında sonuçlanan ihale çerçevesinde 15 bin 600 adet 65 inç ve bin adet 75 inç olmak üzere toplamda 16 bin 600 adet Etkileşimli Tahtanın (E-Tahta) satışı ve okullara kurulumunu öngören bir anlaşma imzaladı.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, Arçelik E-Tahtaların kurulumları Mart 2020 tarihine kadar tamamlanacak. Tamamen yerli teknolojilerle tasarlanan Arçelik E-Tahtalar ile öğretmenler pratik, hızlı ve detaylı bir biçimde ders içeriklerini öğrencilere aktarma imkânı bulurken, öğrenciler de güçlü görsel öğelerle desteklenebilen derslerde bilgiyi daha kolay ve odaklanarak öğrenebilecek.

Arçelik E-Tahtalar gün ışığı ve spot altında parlamayı engelleyen koruma camı ile mükemmel bir görsel deneyim sunarken, 4K Ultra HD ekranı da daha canlı renkler sağlıyor. Pardus ve Windows işletim sistemlerini destekleyen cihaz, aynı anda 10 noktadan dokunmayı destekleyen infrared dokunmatik paneli ile gelişmiş dokunma deneyimi yaşatarak öğrenmeyi kolaylaştırıyor ve 16GB RAM, 250GB SSD desteği sayesinde yüksek performans sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, dijitalleşmenin hayatın her alanda hızla dönüştürdüğünü belirterek “Türkiye’nin lider teknoloji şirketlerinden biri olarak çocuklarımızın, gençlerimizin teknoloji temelli bir öğretim almasına katkı sağlayacak çözümler geliştirmeye odaklanıyoruz. Okullarda E-Tahta kullanımını ülkemizin dört bir yanındaki öğrencilerimizin eşit fırsatlarda eğitim-öğretim görmesi adına çok sevindirici bir gelişme olarak görüyoruz. Öğrenciler ve öğretmenlerin talep ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak tasarladığımız Arçelik E-Tahtalar; dâhili bilgisayar desteği sayesinde kablosuz(wifi) ve kablolu internet bağlantısı ile tüm güncel içeriklere erişim sağlayabiliyor. Bu sayede gerçek zamanlı iletişim deneyimi yaşatarak, derse katılım oranını yükseltiyor, verimlilik ve başarıyı artırıyor. Çocuklarımızı geleceğin dünyasına hazırlayabilmek, gerekli yetkinliklerle donatabilmek için teknolojiler ve çözümler geliştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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akıllı tahta arçelik meb

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