ESKİŞEHİR (AA) - Japonya'da koalisyon hükümetinin ortağı Komeito Partisi Genel Başkanı Natsuo Yamaguchi, Eskişehir'de bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunduklarını belirterek, "Türkiye'ye ikinci kez geliyorum. Meclisimizde Türkçe bilen milletvekilleri var. Bu ziyaretin Türk-Japon dostluk ilişkilerinin güçlenmesine vesile olacağını düşünüyorum." dedi.

Eskişehir'de sanayici ve iş insanlarıyla bir oteldeki çalışma yemeğinde bir araya gelen Yamaguchi, buradaki konuşmasında, sanayi şehri olan Eskişehir'de bazı görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Yamaguchi, gün boyunca bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunduklarını ifade ederek, "Türkiye'ye ikinci kez geliyorum. Meclisimizde Türkçe bilen milletvekilleri var. Bu ziyaretin Türk ve Japon dostluk ilişkilerini güçlenmesine vesile olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Beyaz eşya fabrikasını gezdiğinde üretim hatlarında Japonya ile benzerlik olduğunu gördüğünü anlatan Yamaguchi, "Tüketicilerin tercihinde de iki ülke arasında benzerlikler bulunuyor. Havacılık şirketi ziyaretinde ise Japon makinelerinin kullanıldığını öğrendim. En son yapılmış olan helikopterin Türkiye'nin yanı sıra Japonya'da da kullanılan ürünler olduğunu gördük. Geçtiğimiz günlerde hizmete giren Odunpazarı Modern Müze de Japon mimar Kengo Kuma tarafından tasarlanan bir mimaridir." ifadesini kullandı.