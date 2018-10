Media Markt ve Darty “Avrupa Perakende Birliği”ni kurdu

Elif Varan / İstanbul, 9 Ekim (DHA) - Mayıs ayında, yılda toplam 2.3 milyardan fazla müşteriye ve 30 milyar avronun üzerinde ciroya ulaşan iki kurucu üye, Media Markt Saturn ile Fnac Darty arasında imzalanan niyet mektubu ile ilk adımı atılan Avrupa Perakende Birliği (era), IFA 2018 fuarının açılış gecesinde düzenlenen bir tanıtım toplantısıyla faaliyete geçti.

Tüketici elektroniği sektörünün en önde gelen yaklaşık 100 lider isminin katılımıyla düzenlenen toplantıda birliğin CEO'sunun daha önce Media Markt Saturn Perakende Grubu Satın Alma Müdürü (CPO) olan Klaus-Peter Voigt olduğu açıklandı.

Birlik ile sektördeki perakendecilerin üreticilere karşı daha büyük bir satın alma gücü elde etmesi hedeflenirken perakendecilerin tüketici ile olan yakın teması sayesinde tüketici deneyimine daha fazla odakmış bir üretim imkanı yaratılması amaçlanıyor.

Böylece tüketiciler ihtiyaçlarına uygun ürünlere daha kolay erişirken aynı zamanda hem üretici hem de perakendeci ve müşterilerin daha fazla fayda sağlayabileceği bir pazar oluşturulabilecek.

MediaMarktSaturn Perakende Grubu CEO'su Pieter Haas konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"'Dijitalleşme' çağında kurulan era’nın dayanağı, perakendeciler ile sektör ortaklarının birlikte çalışmasına ve deneyimleri ile güçlerini birleştirmesi gerektiğine olan inançtır. Ancak bu şekilde, Asya ve ABD'den çıkan büyük uluslararası oyuncularla eşit bir oranda rekabet edebiliriz."

Fnac Darty'nin CEO'su Enrique Martinez de, "Müşteriler, günümüz şirketlerinin tüm faaliyet alanlarının odak noktasında olmalı. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını her zaman her yerde mümkün olan en iyi şekilde karşılamalıyız. Bu, ancak üreticiler ve markalar ile yakın iş birlikleri kurularak ve dijital yeniliklerin de döngüsel ekonomi ve satış sonrası hizmetler gibi kalıcı olduğu durumlarda başarılabilir" dedi.

Avrupa Perakende Birliği CEO'su Klaus-Peter Voigt, birlikle ilgili şöyle konuştu:

"Avrupa Perakende Birliği’nin CEO'su olarak yeni görevime başlamayı ve Avrupa Sertifikalı ticaret için başarılı bir gelecek planlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bu, satın alma anlaşmasından da fazlası niteliğinde bir oluşum. Tüm paydaşlar için ilgili katma değer sunmaya odaklanan, açık ve lider bir tüketici elektroniği birliği oluşturmak istiyoruz."

Avrupa Perakende Birliği, her biri kendi kurumsal birimi ile yönetilecek olan dört stratejik alana odaklanacak:

• “era Stratejik Ortaklıkları”, müşteriler için ürün, hizmet ve çözüm geliştirmek için üreticilerle birlikte çalışacak.

• “era Verileri” aracılığıyla birlik, müşterinin ihtiyaçlarına yönelik bilgilerin, özel tekliflerin geliştirilmesi için kullanılmasını sağlayacak. Ayrıca bu veriler, tüm taraf müşterilerin belirli bir markayı neden tercih ettiğine dair daha net bilgiler sağlayacak.

• “era İnovayon”, birlik içerisinde, Retailtech Hub startup programı çerçevesinde stratejik bir anlayış geliştirecek.

• “era Satın Alma” birliğin kendi markalarına ve lisanslı markalara odaklanacak.



