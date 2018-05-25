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MediaMarkt 67. mağazasını İzmir'de açıyor

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2018 10:55 | Son Güncelleme

MEDİAMARKT, kesintisiz büyüme hedefi doğrultusunda 67.mağazasını İzmir Park Alışveriş Merkezi’nde tüketicilerle buluşturuyor.

MediaMarkt 67. mağazasını İzmir'de açıyor

İZMİR, (DHA)-MEDİAMARKT, kesintisiz büyüme hedefi doğrultusunda 67.mağazasını İzmir Park Alışveriş Merkezi’nde tüketicilerle buluşturuyor.

Teknoloji perakendeciliği sektörünün önde gelen isimlerinden MediaMarkt, 67. mağazasını İzmir’de açmaya hazırlanıyor. 26 Mayıs Cumartesi günü İzmir Park Alışveriş Merkezi’nde hizmete girecek mağaza İzmir’deki 6. MediaMarkt mağazası olacak.

AÇILIŞA ÖZEL AVANTAJLI FİYATLAR

MediaMarkt’ın mağazasında bulunan deneyim alanları sayesinde tüketiciler, son teknoloji ürünleri yakından tanıma ve inceleme fırsatı yakalarken, GameZone alanlarında ise oyunseverler en iyi gaming ürünlerle bir araya gelecek. 50 bine varan son teknoloji ürün ve 5 binden fazla aksesuar çeşidiyle ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanan mağazada, akıllı telefonlardan dizüstü bilgisayarlara, ultra HD televizyonlardan beyaz eşyaya kadar birçok ürün açılışa özel avantajlı alışveriş fırsatıyla sunuluyor.

Açılışa özel akıllı telefonlarda yüzde 30’a, dizüstü bilgisayarlarda yüzde 36’ya, küçük ev aletlerinde yüzde 57’ye, TV’lerde yüzde 27’ye ve aksesuarlarda yüzde 51’e varan indirimler teknoloji severlerle buluşacak. Bununla birlikte tüm cep telefonları peşin fiyatına sıfır faiz 10 taksit, 3000 TL ve üzeri televizyonlarda ise peşin fiyatına 12 taksit fırsat İzmirlileri bekliyor.

(FOTOĞRAF)

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