MediaMarkt 71. mağazasını Balıkesir'de açtı

MediaMarkt'in açıklamasına göre, MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım ve çok sayıda yöneticinin katılımıyla açılan yeni mağaza, bin 600 metrekarelik alanda hizmet verecek.

"Farklı lokasyonlarda daha fazla tüketiciye hizmet vererek, teknolojiyi ve dijital dünyayı ulaşılabilir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Açılan her yeni mağazada tüketicilerin tercihlerine yönelik en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz ve Türkiye'nin en geniş metrekareye sahip teknoloji perakendecisi konumunu sürdürmeyi hedefliyoruz. Türkiye’deki 71. mağazamız olan Balıkesir mağazamızda da bu özelliklerimizden taviz vermedik. Tüketicilerimizi merkeze alan ve son teknolojiyi en hesaplı şekilde sunmayı hedefleyen vizyonumuzla, teknolojiyi daha ulaşılabilir kılıp yatırımlarımızı sürdüreceğiz."

