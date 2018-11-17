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MediaMarkt 71. mağazasını Balıkesir'de açtı

FİNANS HABERLERİ  | 17.11.2018 12:09 | Son Güncelleme

MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım: - "Türkiye zorlu bir dönemi başarıyla atlattı. Ülkemize duyduğumuz güvenle yatırımlara devam ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, Türkiye'de 71. mağazasını, Balıkesir 10 Burda Alışveriş Merkezi'nde açtı.

MediaMarkt'in açıklamasına göre, MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım ve çok sayıda yöneticinin katılımıyla açılan yeni mağaza, bin 600 metrekarelik alanda hizmet verecek.

Toplamda 50 bine varan son teknoloji ürün ve binlerce aksesuar çeşidiyle ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanan mağazada, akıllı telefonlardan dizüstü bilgisayarlara, büyük ekran televizyonlardan beyaz eşyaya kadar birçok ürün 2 gün boyunca açılışa özel avantajlı alışveriş fırsatıyla sunuluyor.

Açılışta konuşan MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, Türkiye'nin zorlu bir dönemi başarıyla atlattığına dikkat çekerek, ülkeye duydukları güvenle yatırımlara devam ettiklerini bildirdi.

Türkiye'de, elektronik perakende sektöründe 11 yıldır büyümeye devam ettiklerini aktaran Gökyıldırım, son teknolojiyi Balıkesirlilerle de buluşturdukları için mutlu olduklarını kaydetti.

Gökyıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Farklı lokasyonlarda daha fazla tüketiciye hizmet vererek, teknolojiyi ve dijital dünyayı ulaşılabilir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Açılan her yeni mağazada tüketicilerin tercihlerine yönelik en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz ve Türkiye'nin en geniş metrekareye sahip teknoloji perakendecisi konumunu sürdürmeyi hedefliyoruz. Türkiye’deki 71. mağazamız olan Balıkesir mağazamızda da bu özelliklerimizden taviz vermedik. Tüketicilerimizi merkeze alan ve son teknolojiyi en hesaplı şekilde sunmayı hedefleyen vizyonumuzla, teknolojiyi daha ulaşılabilir kılıp yatırımlarımızı sürdüreceğiz."

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