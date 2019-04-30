MediaMarkt Çanakkale’de ilk mağazasını açtı

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, Çanakkale’deki ilk mağazasını, MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım ve çok sayıda yöneticinin katıldığı törenle açtı.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, 50 bine varan son teknoloji ürün ve binlerce aksesuar çeşidiyle ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanan mağazada, akıllı telefonlardan dizüstü bilgisayarlara, büyük ekran televizyonlardan beyaz eşyaya kadar birçok ürün 2 gün boyunca açılışa özel avantajlı alışveriş fırsatıyla sunuluyor.

Açılışta konuşan MediaMarkt Türkiye Operasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Acar, "Türkiye’de, elektronik perakende sektöründe 11 yıldır büyümeye devam ediyoruz. Geçen yıldan bu yana 12 farklı ilde 19 yeni mağaza açtık ve toplamda 19 ilde 72 mağazaya ulaştık. Son teknolojiyi Çanakkalelilerle de buluşturduğumuz için mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Acar, farklı lokasyonlarda daha fazla tüketiciye hizmet vererek, teknolojiyi ve dijital dünyayı ulaşılabilir hale getirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak açılan her yeni mağazada tüketicilerin tercihlerine yönelik en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını ve Türkiye’nin en geniş metrekareye sahip teknoloji perakendecisi konumunu sürdürmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Hulusi Acar, “Çanakkale’deki mağazamızda da bu özelliklerimizden taviz vermedik. Tüketicilerimizi merkeze alan ve son teknolojiyi en hesaplı şekilde sunmayı hedefleyen vizyonumuzla, teknolojiyi daha ulaşılabilir kılıp yatırımlarımızı sürdüreceğiz.” açıklamasında bulundu.

