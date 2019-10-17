MediaMarkt mağazalarında iPhone 11 için gece mesaisi

İSTANBUL(AA) - MediaMarkt, Apple'ın en yeni cihazlarını bu geceden itibaren satışa çıkarıyor.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'a ilk sahip olmak isteyenler için seçili MediaMarkt mağazaları, kapılarını bu gece teknolojiseverler için açacak. iPhone 11'ler mağazalara ek olarak mediamarkt.com.tr'de de satışa sunulacak.

Seçili MediaMarkt mağazları, bu akşam açık kalacak ve gece saat 00.00'dan itibaren yeni nesil iPhone'ların satışına başlayacak.

Bu gece açık kalacak MediaMarkt mağazaları İstanbul, Eskişehir, Kocaeli, Ankara, İzmir, Antalya, Kayseri, Mersin ve Bursa'da bulunuyor. Mağazaların tam listesine ise www.mediamarkt.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Teknolojiseverler, Apple iPhone 11 Pro'ya 10 bin 999 TL'den ve iPhone 11 Pro Max'a ise 11 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olabilecek.

