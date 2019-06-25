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MediaMarkt Startup Challenge 2019'un kazananları belli oldu

FİNANS HABERLERİ  | 25.06.2019 15:07 | Son Güncelleme

Birinciliği "Bagaj" projesi elde ederken, "Poltio" ikinci, Yunanistan'dan katılan "Pegneon" ise üçüncü oldu - MediaMarkt Türkiye ve Yunanistan İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım: - "MediaMarkt Startup Challenge, elektronik perakende sektöründe bir inovatif girişimcilik merkezi haline geliyor. Aldığımız 100'ün üzerinde başvurunun 35'i yabancı ülkelerden" - Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Tekzen CEO'su Murat Gigin: - "Startup Challenge, inanıyorum ki önümüzdeki dönemlerde sadece Türkiye'de değil, tüm bölge için girişimlerin tercih ettiği bir organizasyon olacak"

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt'ın, Tekzen kurumsal ortaklığıyla geçen yıl başlattığı "MediaMarkt Startup Challenge" projesinin ikinci dönem kazananları belli oldu.

Perakende dünyasında, inovatif değişikliklerle fark yaratan ve dönüştüren uygulamaları hayata geçirmeyi amaçlayan başarılı startup'ların ödüllendirilmesi amacıyla hayata geçirilen MediaMarkt Startup Challenge 2019'da ilk 3'te sırasıyla "Bagaj", "Poltio" ve "Pegneon" yer aldı.

MediaSaturn Perakende Grubu İcra Kurulu Üyesi, MediaMarkt Türkiye ve Yunanistan İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, törende yaptığı konuşmada, geçen yıl başlatılan MediaMarkt Startup Challenge hakkında bilgi verdi.

Gökyıldırım, Yunanistan'ın yanı sıra Polonya, İrlanda, Azerbeycan, Nijerya ve Filistin gibi ülkelerden de başvurular aldıklarını belirterek, "MediaMarkt Startup Challenge, elektronik perakende sektöründe bir inovatif girişimcilik merkezi haline geliyor. Öyle ki, aldığımız 100'ün üzerinde başvurunun 35'i yabancı ülkelerden. Bu, bize büyük bir gurur verdi." dedi.

Katılan girişimcilerle gurur duyduklarını ifade eden Gökyıldırım, kazanan projelerin ulusal ekonomi ve sektör ölçeğinde domino etkisi yaratarak fayda sağlayacağına inandıklarını söyledi.

MediaMarktSaturn Perakende Grubu İnovasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Martin Wild de MediaMarkt Startup Challenge'in önemine işaret etti.

Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Tekzen Üst Yöneticisi (CEO) Murat Gigin ise Türkiye'deki girişim ekosistemi ve genç girişimcilerin desteklenmesinin yanı sıra ortaya ticari bir değer çıkmasına da katkı sunmak için projede yer aldıklarını söyledi.

Gigin, "Türkiye'nin bir yazılım ve inovasyon üssü olması için Startup Challenge projesinin bir adres haline gelmesini istedik. Hem Tekfen hem Tekzen olarak bu projenin bir parçası olmaktan ve katkı sunmaktan gurur duyuyoruz. Bu yıl uluslararası bir katılım oldu. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemlerde sadece Türkiye'de değil, tüm bölge için girişimlerin tercih ettiği bir organizasyon olacak." ifadelerini kullandı.

- "Bagaj" projesi birinci oldu

Verilen bilgiye göre, birinciliği kazanan "Bagaj", Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek Retailtech Hub Programı'na katılmanın yanı sıra girişimciler için kurumsal ortaklıklar sunan hızlandırma programına dahil olma hakkı elde edecek, Silikon Vadisi'nin en aktif yatırımcıları arasında olan Plug and Play'in girişimci ağına dahil olma fırsatı yakalayacak.

İkinci olan "Poltio", MediaMarkt ve Tekzen'in Türkiye'deki mağazalarında pilot uygulama fırsatı ve Kategori Mağazacılığı Derneği'ne çözümlerini sunma hakkı elde edecek.

Yunanistan'dan katılan ve üçüncü olan "Pegneon", yine MediaMarkt ve Tekzen'in Türkiye'deki mağazalarında pilot uygulama imkanına sahip olacak.

Ayrıca, her 3 proje, 1 Ekim'de İstanbul'da gerçekleşecek Perakende Teknolojileri Konferansı'nda çözümünü tanıtma fırsatı yakalayacak.

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