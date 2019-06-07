FİNANS

MediaMarkt Startup Challenge için son başvuru tarihi 10 Haziran

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2019 11:18 | Son Güncelleme

İstenilen kriterlere uygun 10 proje, 25 Haziran'da düzenlenecek MediaMarkt Startup Challenge Day etkinliğinde uzman jüriye sunumunu yapacak

İSTANBUL (AA) - "MediaMarkt Startup Challenge" projesinin ikinci dönem başvuruları 10 Haziran'da son bulacak.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, şirketin Tekzen kurumsal ortaklığıyla geçen yıl Türkiye’de ilkini gerçekleştirdiği "MediaMarkt Startup Challenge" projesinin ikinci dönem başvurularının tamamlanmasına çok az bir süre kaldı.

Perakende dünyasında, inovatif değişikliklerle fark yaratan ve dönüştüren uygulamaları hayata geçirmeyi amaçlayan proje kapsamında girişimlerin "mediamarktstartupchallenge.com" internet adresinden yapacağı başvurular, 10 Haziran'da son bulacak.

İstenilen kriterlere uygun 10 proje, 25 Haziran'da düzenlenecek MediaMarkt Startup Challenge Day etkinliğinde uzman jüriye sunumunu yapacak.

- Startuplara Projelerini Avrupa’da hayata geçirme fırsatı

Etkinlikte ilk üçe giren projeleri oldukça cazip ödüller bekliyor. Birinci olan proje, Münih’te gerçekleşecek Retailtech Hub Programı'na katılmanın yanı sıra girişimciler için kurumsal ortaklıklar sunan hızlandırma programına dahil olma hakkı, Silikon Vadisi’nin en aktif yatırımcıları arasında olan Plug and Play'in girişimci ağına dahil olma fırsatı yakalayacak.

İkinci olan proje de MediaMarkt ve Tekzen'in Türkiye’deki mağazalarında pilot uygulama fırsatı ve Kategori Mağazacılığı Derneği’ne çözümlerini sunma hakkı elde edecek.

Üçüncü olacak proje ise yine MediaMarkt ve Tekzen’in Türkiye’deki mağazalarında pilot uygulama imkanına sahip olacak. Ayrıca her üç proje, 1 Ekim’de İstanbul’da gerçekleşecek Perakende Teknolojileri Konferansı'nda çözümünü tanıtacak.

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MediaMarkt MediaMarkt Startup Challenge

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