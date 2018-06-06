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MediaMarkt yarım milyon megavat enerji tasarruf etti

FİNANS HABERLERİ  | 06.06.2018 12:14 | Son Güncelleme

ELEKTRONİK perakendecisi MediaMarkt, dünya çevre haftası kapsamında son yıllarda gerçekleştirdiği enerji tasarrufu rakamlarını ve hedeflerini paylaştı.

MediaMarkt yarım milyon megavat enerji tasarruf etti

İSTANBUL, (DHA)- ELEKTRONİK perakendecisi MediaMarkt, dünya çevre haftası kapsamında son yıllarda gerçekleştirdiği enerji tasarrufu rakamlarını ve hedeflerini paylaştı. Çevrecilik faaliyetleri kapsamında her yıl yüzde 15 enerji tasarrufu hedefleyen MediaMarkt, 6 yılda 230 bin ton karbon salınımının önüne geçti.

2011 yılından bu yana düzenli olarak her yıl yüzde 15 enerji tasarrufu elde etmek için çalışan MediaMarkt, 2017 yılına geldiğinde tüm dünyada yaklaşık yarım milyon megavat saatlik enerji tasarrufu elde ederken, 230 bin ton karbon salınımının önüne geçti. Şirket bu süreçte yaklaşık 70 milyon avronun da harcanmasına engel olarak ekonomik de katkı sağladı. MediaMarkt’ın Türkiye mağazaları da dünya ortalamasının üzerinde enerji tasarrufu ile dünya çapında fark yaratan ülkelerin başında geldi.

Yeşil enerji sertifikası ve LED aydınlatma gibi çözümlerle enerji tasarrufu sağladıklarını belirten MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, “MediaMarkt olarak tüketicilerimize kusursuz bir deneyim alanı oluştururken, doğaya olan sorumluluğumuzu da yerine getirmek için gerekli adımları atıyoruz. Türkiye olarak tüm dünyadaki MediaMarkt mağazalarında en fazla tasarruf sağlayan ülkelerden biri olmak bizlere gurur veriyor” dedi.

ÇEVRECİ YAKLAŞIM MERKEZDEN TÜM MAĞAZALARA UZANIYOR

MediaMarkt Türkiye, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nden itibaren genel müdürlük binasında başlamak üzere, kaynak ayrıştırmalı atık ünitesi kullanımına dair pilot uygulamasına başlıyor ve proje kapsamında çalışanların kullanmakta olduğu kişisel çöp kutularını kaldırmayı amaçlıyor. Böylece hem atıklar işgücüne ihtiyaç duyulmaksızın ayrıştırılacak hem de kişisel çöplerin toplanması için harcanan kaynaklardan da tasarruf elde edilecek.

MediaMarkt, mağazalarda tüketiciler tarafından ünitelere geri dönüştürülmesi amacıyla bırakılan telefon, beyaz eşya, televizyon, DVD ve pil gibi ürünlerin tehlikeli kısımlarının ayrıştırılarak tekrar kullanılabilir hale getirilmesi için profesyonel iş ortakları ile çalışıyor. Ayrıca mağazaya gelen ve aldığı ürünü ‘eve teslim’ ettirmek isteyen müşterilerin talep etmesi durumunda şirket, tüketicilerin evlerindeki eski ürünlerini alarak geri dönüşüme kazandırılmasına destek oluyor.

Aynı zamanda, alışverişlerinde mağazalardan “Eve teslimat” sistemini seçen tüketicilerin ürünü adrese geldiği anda, eğer talep ederlerse eski ürünü MediaMarkt tarafından alınarak geri dönüşüme kazandırılabiliyor.

(FOTOĞRAF)

MediaMarkt yarım milyon megavat enerji tasarruf etti

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