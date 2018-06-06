MediaMarkt yarım milyon megavat enerji tasarruf etti

İSTANBUL, (DHA)- ELEKTRONİK perakendecisi MediaMarkt, dünya çevre haftası kapsamında son yıllarda gerçekleştirdiği enerji tasarrufu rakamlarını ve hedeflerini paylaştı. Çevrecilik faaliyetleri kapsamında her yıl yüzde 15 enerji tasarrufu hedefleyen MediaMarkt, 6 yılda 230 bin ton karbon salınımının önüne geçti.

2011 yılından bu yana düzenli olarak her yıl yüzde 15 enerji tasarrufu elde etmek için çalışan MediaMarkt, 2017 yılına geldiğinde tüm dünyada yaklaşık yarım milyon megavat saatlik enerji tasarrufu elde ederken, 230 bin ton karbon salınımının önüne geçti. Şirket bu süreçte yaklaşık 70 milyon avronun da harcanmasına engel olarak ekonomik de katkı sağladı. MediaMarkt’ın Türkiye mağazaları da dünya ortalamasının üzerinde enerji tasarrufu ile dünya çapında fark yaratan ülkelerin başında geldi.

Yeşil enerji sertifikası ve LED aydınlatma gibi çözümlerle enerji tasarrufu sağladıklarını belirten MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, “MediaMarkt olarak tüketicilerimize kusursuz bir deneyim alanı oluştururken, doğaya olan sorumluluğumuzu da yerine getirmek için gerekli adımları atıyoruz. Türkiye olarak tüm dünyadaki MediaMarkt mağazalarında en fazla tasarruf sağlayan ülkelerden biri olmak bizlere gurur veriyor” dedi.