MediaMarkt, yılbaşı hediyelerini tüm Türkiye'ye ulaştıracak

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, mağazalarından ya da mediamarkt.com.tr'den alınan yılbaşı hediyelerini, hızlı ve güvenilir hizmetiyle Türkiye'nin her noktasına gönderebilecek.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, tüketicilerine cazip fırsat ve hizmetler sunmaya devam ediyor.

Çeşitli indirim ve taksit fırsatlarının yanı sıra herkese göre hediye alternatifleri sunan MediaMarkt, mağazalarından ya da mediamarkt.com.tr'den alınan yılbaşı hediyelerini, tüketicilerin talebi doğrultusunda Türkiye genelindeki her noktaya ulaştırabilecek.

Yeni yıl öncesinde cep telefonlarının en çok tercih edilen hediyelerden olması bekleniyor. Dünyada ve Türkiye'de, yeni nesil elektronik ürünleri en cazip koşullarda kullanıcılarla buluşturan MediaMarkt, taksitli telefon kampanyası sayesinde herkesin dilediği telefonu satın almasına yardımcı olacak.

MediaMarkt güvencesiyle 12 ay taksitli olarak telefon almak ticari kredi kartlarıyla mümkün. Kullanıcılar, 7 farklı bankanın, 4 ay, 4+4 ay ve 12 aya varan taksitlendirme olanaklarından yararlanabilecek. Tüketiciler, hediye olarak satın aldıkları telefonları, Türkiye'de istedikleri her noktaya yılbaşı hediyesi olarak gönderebilecek.