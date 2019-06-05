FİNANS

MediaMarkt'ta akıllı çocuk saatlerinde indirim

FİNANS HABERLERİ  | 05.06.2019 11:30 | Son Güncelleme

Wiky akıllı çocuk saatlerinde yer alan "Çocuğum nerede?" özelliği sayesinde ebeveynler, cep telefonlarından çocuklarını anlık olarak takip edebiliyor

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt'in aksesuar kategorisindeki indirim kampanyasında, Wiky akıllı saatlerde yüzde 20’ye varan indirimler uygulanacak.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, 9 Haziran'a kadar sürdüreceği kampanyası kapsamında çocuklarını merak eden ebeveynler için çok özel bir ürünü kampanyasına dahil etti.

Kampanya kapsamında ailelerin çocuklarından daha kolay haber alabilmeleri için tasarlanan Wiky akıllı saatlerde yüzde 20’ye varan indirim uygulanacak. Kampanya Türkiye’deki tüm MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr’de geçerli olacak.

- Akıllı çocuk saatleri ile çocuklar güvende

Kampanyada indirime giren çeşit çeşit üründen biri olan Wiky akıllı çocuk saatlerinin özellikleri ise modellere göre değişiklik göstermekle beraber cihazlarda yer alan birçok özellik, ebeveynlerin çocuklarından daha kolay haber almaları için tasarlandı.

Saatte yer alan "Çocuğum nerede?" özelliği sayesinde ebeveynler, cep telefonlarından çocuklarını anlık olarak takip edebiliyor. Aynı zamanda App Store ve Google Play üzerinden indirilebilecek "WikyS" uygulaması ile güvenli bölgeler de oluşturulabilecek. Böylece çocuklar tanımlı bölge dışına çıktığında ebeveynlere bildirim gidebilecek.

Wiky akıllı çocuk saatlerinde "Hızlı Arama" özelliği de bulunuyor. Bu özellikle çocuklar, sadece ebeveynlerinin belirlediği kişileri diledikleri gibi arayabilecek. Belirli modellerin üzerinde yer alan "SOS" tuşuna çocuklar 3 saniye bastığı takdirde saat, önceden belirlenen kişilere ulaşana kadar üçer kez arıyor ve bu numaralara kısa mesaj yoluyla konum gönderiyor. Akıllı çocuk saatlerinde toza ve suya dayanıklılığı belirten IP54 sertifikası da bulunuyor.

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