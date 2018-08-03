MediaMarkt'ta klima satışları yüzde 16 arttı

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt'ın klima satışları, yılın 7 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 16 arttı.

Şirketin açıklamasına göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı klima talebini doğrudan etkiledi.

Türkiye'nin en geniş klima portföyüne sahip elektronik perakendecisi MediaMarkt, temmuzda yaşadığı artışlarla beraber bu yıl adet bazında yüzde 16'lık büyüme kaydetti. Türkiye'de en fazla split tipi, 12 bin BTU kapasiteye sahip klimalar tercih edildi.

Afrika sıcaklarının bunaltıcı etkisini yaşamak istemeyen tüketiciler, MediaMarkt mağazalarında ve www.mediamarkt.com.tr'de bin 899 TL'den başlayan fiyatlarla klima satın alabiliyor.

MediaMarkt Türkiye Satınalmadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Kocabaş, artan klima ve vantilatör satışlarına ilişkin, "Yaz sıcakları ve nemden bunalanlara, geniş ürün gamıyla farklı klima seçenekleri sunuyoruz. Klimalar artık yalnızca yaz aylarında serinlemek için değil, kış aylarında da ısıtma özellikleri nedeniyle tercih ediliyorlar." ifadelerini kullandı.

