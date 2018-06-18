MediaMarkt'ta TEB'den sıfır faiz ve 12 ay taksit fırsatı

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt ve Türk Ekonomi Bankası (TEB), masrafsız ve faizsiz 12 ay taksit imkanı sunuyor.
MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt, TEB ile iş birliği doğrultusunda tüm ürünlerde marka, model fark etmeksizin masrafsız, sıfır faiz ve 12 ay taksit fırsatı sağlıyor.
Tüm MediaMarkt mağazalarında, 15 Haziran ila 16 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada 15 bin liraya kadar olan alışverişlerde kredi kullanmak mümkün.
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