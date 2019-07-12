FİNANS

MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”

FİNANS HABERLERİ  | 12.07.2019 11:41 | Son Güncelleme

MediaMarkt, akıllı telefonlardan televizyonlara, bilgisayarlardan hoparlörlere ve kulaklıklara, elektrikli küçük ev aletlerinden beyaz eşyalara ve süpürgelere kadar farklı kategorilerden binlerce üründe kaçırılmaz fırsatlar sunulacak

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, seçili ürünlerde “Büyük Yaz Kampanyası”yla yüzde 33’e varan indirim uygulayacak.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, yazın en sıcak günleri yaklaşırken teknolojiseverlerin içini ferahlatacak bir indirim kampanyası başlatıyor.

Bu kapsamda akıllı telefonlardan televizyonlara, bilgisayarlardan hoparlörlere ve kulaklıklara, elektrikli küçük ev aletlerinden beyaz eşyalara ve süpürgelere kadar farklı kategorilerden binlerce üründe kaçırılmaz fırsatlar sunulacak.

12 Temmuz günü başlayan "Büyük Yaz Kampanyası", ülke genelindeki tüm MediaMarkt mağazalarında ve “mediamarkt.com.tr”de 16 Temmuz Salı sabahına dek sürecek. MediaMarkt, yaz kampanyasıyla akıllı telefonlarda yüzde 21’e, kulaklıklarda yüzde 27’ye, bilgisayarlarda yüzde 29’a, televizyonlarda yüzde 25’e varan indirimler gerçekleştirecek.

Mağazalarda ve "mediamarkt.com.tr’de gerçekleştirilecek büyük indirimlerin yanı sıra web sitesi üzerinden her gün farklı üründe özel indirimler gerçekleştirilecek.

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MediaMarkt

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