FİNANS

MediaMarkt’tan "çifte keyif" kampanyası

FİNANS HABERLERİ  | 25.10.2019 11:43 | Son Güncelleme

"MediaMarkt, ekim ayına özel yepyeni bir kampanya başlattı" -"Sonbahar dönemini “Çifte Keyif Kampanyası”yla taçlandıran MediaMarkt, birbirinden cazip hediyeli teklifleri ve fırsatları 25 – 29 Ekim'de teknolojiseverlere sunuyor"

İSTANBUL(AA) - MediaMarkt, ekim ayında teknolojiseverleri sevindirecek bir kampanya başlattı.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında cep telefonlarından televizyonlara, beyaz eşyadan bilgisayarlara birçok kategoride hediyeli ürünler ve fırsatlar sunuluyor.

25 Ekim'de başlayan Çifte Keyif kampanyası ülke genelindeki tüm MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr’de 29 Ekim’e kadar sürecek.

Kampanya kapsamında Samsung Galaxy A30s, JBL CLIP 3 kablosuz hoparlör hediyesiyle 2.399 TL'den satışa çıkarılıyor. Cep telefonlarına Denizbank kredisiyle faizsiz 12 aya varan taksit fırsatı sunuluyor.

Lenovo Ryzen 5 işlemcili dizüstü bilgisayar, Canon Pixma yazıcı, Targus çanta ve Microsoft fare hediyesiyle 3.999TL'den, Samsung 3A Plus 9kg çamaşır makinesi, Tefal ütü hediyesiyle 2.499 TL'den satışa sunuluyor. Ayrıca beyaz eşyalarda ve bilgisayarlarda Paraf ve Worldcard’a peşin fiyatına 12 ay taksit imkânı mevcut.

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Anahtar Kelimeler:
keyif kampanya MediaMarkt

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