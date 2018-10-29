İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, "Biz Bize İndirim Gecesi" ile Denizlilere yarın gece, seçili ürünlerde indirim uygulayacak.

MediaMarkt açıklamasına göre, MediaMarkt, Denizli'de "Biz Bize İndirim Gecesi" etkinliğiyle yarın gece tüketicilerini seçili ürünlerde indirimli fiyatlarla buluşturacak.

Teras Park AVM'de kapıları, saat 22.00'de kapandıktan sonra teknolojiseverler için 22.15-00.00 saatlerinde tekrar açılacak olan MediaMarkt mağazası, Denizlilere indirimi fırsatı sunacak.

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- Etkinlik Mersin'de de yapılacak

Etkinliğinin ilk ikisi, MediaMarkt Balçova ve Gaziemir Optimum AVM içinde yer alan mağazalarda gerçekleştirildi.

Biz Bize İndirim Gecesi'ne özel seçili ürünlere uygulanan indirimlerin tüketiciler tarafından büyük ilgiyle karşılandığı etkinlik, Denizli ile aynı günde Mersin Forum MediaMarkt'ta da gerçekleştirilecek.

