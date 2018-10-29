İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, "Biz Bize İndirim Gecesi" ile Mersinlilere yarın gece, seçili ürünlerde indirim uygulayacak.
MediaMarkt açıklamasına göre, MediaMarkt, Denizli'de "Biz Bize İndirim Gecesi" etkinliğiyle yarın gece tüketicilerini seçili ürünlerde indirimli fiyatlarla buluşturacak.
Mersin Forum AVM’de kapıları saat 22.00'de kapandıktan sonra teknolojiseverler için 22.30-00.30 saatlerinde tekrar açılacak olan MediaMarkt mağazası, Mersinlilere indirimi fırsatı sunacak.
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