FİNANS

MediaMarkt'tan öğrencilere özel indirimler

FİNANS HABERLERİ  | 04.09.2019 11:10 | Son Güncelleme

MediaMarkt, öğrencilere ve aynı zamanda ebeveynlere özel 4-8 Eylül'de geçerli olacak özel bir kampanya başlattı

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt Türkiye, okulların açılmasıyla hem öğrencilere hem de ebeveynlere özel avantajlı indirimler sunuyor.

MediaMarkt Türkiye açıklamasına göre, ilköğretimden üniversiteye kadar milyonlarca öğrenci, eylül ayının gelmesiyle birlikte okullarına başladı.

Elektronik perakendecisi MediaMarkt, öğrencilere özel 4-8 Eylül'de geçerli olacak özel bir kampanya başlattı.

- Kahvaltıya yardımcı ürünler MediaMarkt'ta indirimde

MediaMarkt, öğrencilerin derslerinde daha başarılı olabilmeleri için Tefal Family tost makinesini 299 TL’den, Electrolux EKF 3300 filtre kahve makinesini 199 TL’den, Arzum AR1092 Mano el blender setini 159 TL'den ve Korkmaz A369 Demtez Inox çay makinesini ise 199 TL’den satışa çıkarıyor.

- Öğrenci evlerinin ihtiyacı televizyonlar da MediaMarkt’ta

MediaMarkt, öğrencileri evde bir araya getiren film, dizi, maç veya konsol oyunlarının baş ekipmanı televizyonlarda da önemli indirimler gerçekleştiriyor.

Samsung'un 123 santimetre (cm) ekranlı akıllı televizyonu 2bin 999 TL’den satışa sunulurken, Samsung'un 139 cm ekranlı 4K UHD Smart Led TV’si ise 4 bin 999 TL’den satılıyor. Sadece MediaMarkt'larda satışa sunulan PEAQ marka PTV 32H0-NTR 80 ekran televizyon ise 999 lira.

- Windows 10’lu bilgisayarlar indirime giriyor

Öğrencilerin en büyük ihtiyaçlarından olan bilgisayarlarda indirime gidildi. Hem günlük hayatın büyük bir kısmında yer tutan hem de öğrenim hayatının vazgeçilmez cihazları olan bilgisayarlar, MediaMarkt’ın büyük indirimlerinin yanı sıra Windows 10’un gücüyle geliyor.

Lenovo NB IP S145-14IWL dizüstü bilgisayar bin 999 TL’den, HP 6TC05EAQ 3 bin 199 TL’den, 8 GB RAM ve 256 SSD’li ve Windows 10’lu Lenovo bilgisayar ise 5 bin 499 TL’den satışa sunuluyor.

- Akıllı telefonlar hediyeleriyle geliyor

Akıllı telefonlarda ise MediaMarkt, indirim fırsatlarının yanı sıra hediyeli ürünler de sunuyor. Kampanya ile Huawei Y5 2019 16 GB akıllı telefon bin 49 TL’den satışa sunulurken, 149 TL değerindeki Huawei Band 3E de hediye edilecek.

Oppo'nun büyük ekranlı RX17 Neo 128 GB modeli ise 2 bin 479 TL’den satılacak. Kampanyanın hediyeli diğer bir ürünü Samsung Galaxy A80 128 GB ise 5 bin 599 TL’den satışa sunulurken, bu cihazı alan teknolojiseverlere 249 TL değerinde Samsung Galaxy Fit E de hediye edilecek. 199 TL değerindeki Caselogic Jaunt sırt çantası hediyesiyle gelen Samsung Galaxy A30 64 GB ise 2 bin 99 TL’den satılacak.

- Akıllı çocuk saatlerinde yüzde 30’a varan indirim

Özellikle okula ilk defa başlayacak çocukları için endişelenen ve onlarla irtibat halinde kalmak isteyen aileler için akıllı telefonun yanı sıra akıllı çocuk saatleri de önemli bir yer tutuyor. Bu saatlerde bulunan birçok özellik, ebeveynlerin çocuklarından daha kolay haber almaları için tasarlandı. Ebeveynler, cep telefonlarından çocuklarını anlık olarak takip edebilecekleri gibi bazı saatler aracılığıyla güvenli bölgeler de oluşturabiliyor. Böylece çocuklar tanımlı bölge dışına çıktığında ebeveynlere bildirim gönderilebilecek. Ayrıca, hızlı arama gibi özellikler sayesinde de ebeveynlerin belirlediği kişiler, akıllı çocuk saatleri aracılığıyla aranabiliyor.

MediaMarkt, 8 Eylül'e kadar akıllı çocuk saatlerinde yüzde 30’a varan indirimler sunacak.

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