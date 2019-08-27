FİNANS

MediaMarkt'tan stokları eritme kampanyası

FİNANS HABERLERİ  | 27.08.2019 11:19 | Son Güncelleme

Şirket,1 Eylül'e kadar sürecek geleneksel stokları eritme kampanyasıyla depolardaki ürünlerini yüzde 60'a varan indirimlerle satışa sunuyor

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, 1 Eylül'e kadar sürecek ve yüzde 60'a varan indirimlerin geçerli olacağı stokları eritme kampanyası başlattı.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, depoları boşaltan yeni kampanyası sayesinde önemli indirimleri tüketicilerle buluşturmaya devam ediyor. 1 Eylül'e kadar tüm MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr'de geçerli kampanya kapsamında birçok elektronik eşyada yüzde 60'a varan indirim sunuluyor.

Asus X540UB-GQ1145T dizüstü bilgisayar 2 bin 999 TL, Huawei Mate 20 Lite 64 GB Akıllı Telefon 2 bin 297 TL, Samsung 50 inç 4K Ultra HD Smart LED TV akıllı televizyon ise 3 bin 597 TL'den müşterileri bekliyor.

Cep telefonlarından aksesuarlara kadar tüm kategorilerde indirimlerin olacağı kampanyada, tablet ve bilgisayarlar yüzde 33, küçük ev aletleri yüzde 44, beyaz eşyalar ise yüzde 18'e varan indirimle sunuluyor. Yapı Kredi Worldcard ve Paraf'a peşin fiyatına 6 ve 12 taksit fırsatı sunan kampanya dahilinde Denizbank'tan 36 aya varan vadelerle kredi de kullanılabiliyor.

Turistlerin gözde ülkesiydi! Tanınmaz halde Turistlerin gözde ülkesiydi! Tanınmaz halde
TÜİK - İnternete erişim ve evden erişim 2019 yılında yükseldiTÜİK - İnternete erişim ve evden erişim 2019 yılında yükseldi
Study UK Birleşik Krallık mezunlarının başarılarını kutluyorStudy UK Birleşik Krallık mezunlarının başarılarını kutluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MediaMarkt

En Çok Okunan Haberler

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

Lüks sitede 176 bin liralık şok

Lüks sitede 176 bin liralık şok

Toprak sevgisi kariyerinden vazgeçirdi

Toprak sevgisi kariyerinden vazgeçirdi

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar güne nasıl başladı?

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, 'Yatırım Adası' teşekkürü

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, 'Yatırım Adası' teşekkürü

TOKİ Başkanı Bulut, Ankara şantiyelerinde incelemelerde bulundu

TOKİ Başkanı Bulut, Ankara şantiyelerinde incelemelerde bulundu

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Yatırımlar için stratejiler: Borsada Rastgele Seyir

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Yatırımlar için stratejiler: Borsada Rastgele Seyir

TÜİK - İnternete erişim ve evden erişim 2019 yılında yükseldi

TÜİK - İnternete erişim ve evden erişim 2019 yılında yükseldi

Study UK Birleşik Krallık mezunlarının başarılarını kutluyor

Study UK Birleşik Krallık mezunlarının başarılarını kutluyor

QNB Finansbank "Çiftçilerle Finansal Okuryazarlık Projesi"

QNB Finansbank "Çiftçilerle Finansal Okuryazarlık Projesi"

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.