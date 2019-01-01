FİNANS

MediaMarkt'tan yılbaşı biletlerine ikramiye çıkmayanlara indirim

FİNANS HABERLERİ  | 01.01.2019 10:57 | Son Güncelleme

Biletlerini MediaMarkt mağazalarına getiren tüketiciler çeyrek, yarım veya tam bilet fark etmeksizin, 250 TL ve üzeri harcamalar için 17,5 TL, 750 TL için 35 TL, bin 500 TL içinse 70 TL indirim kazanabilecek

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, yılbaşı biletlerine ikramiye çıkmayanlara 70 TL’ye varan indirim sağlıyor.

MediaMarkt'in açıklamasına göre, şirket, 2019’u özel indirimlerle karşılıyor. Yeni yılın getirdiği en büyük heyecanlarından biri yılbaşı çekilişleri olurken MediaMarkt, biletine amorti veya ikramiye çıkmayanlara özel indirimler sağlayacak.

Yılbaşı sonrasında, biletlerini MediaMarkt mağazalarına getiren tüketiciler çeyrek, yarım veya tam bilet fark etmeksizin, 250 TL ve üzeri harcamalar için 17,5 TL, 750 TL için 35 TL, bin 500 TL içinse 70 TL indirim kazanabilecek. Harcamalarda tek bilet üzerinden uygulanacak indirimler; 1-6 Ocak tarihlerinde ve MediaMarkt mağazalarında geçerli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
MediaMarkt yılbaşı bileti

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