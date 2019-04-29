Medikal ürün ve teknolojileri Gaziantep'te yerlileştirilecek

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Sanko Üniversitesi ile İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) arasında imzalanan Gaziantep Medikal Sanayi Ürünleri ve Teknolojileri Programı (MESANTEP) İş Birliği Protokolü kapsamında medikal sanayi ürünleri ve teknolojilerinin yerlileştirilmesi hedefleniyor.

Vali Davut Gül, Sanko Üniversitesi Hastanesinin konferans salonunda düzenlenen MESANTEP Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, projenin kente büyük katkısının olacağını söyledi.

Gaziantep'in ticari potansiyeli olduğunu vurgulayan Gül, bu potansiyelin yüksek katma değerli ürünlere dönüşmesi gerektiğine dikkati çekti.

Gül, Gaziantep'in her şeyin en iyisini, en uygun fiyata üretebilecek ender şehirlerden olduğunu belirterek, "Biz bu girişimci ruha, genç üniversitenin gayretine, GSO'nun heyecanına güveniyoruz. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

GSO Başkanı Adnan Ünverdi de Gaziantep'in üretim, istihdam ve ihracatıyla Türkiye'nin parlayan yıldızı olduğuna dikkati çekti.

GSO olarak marka şehir, inovasyon vadisi, akıllı sanayi ve fuarlar şehri projeleriyle kent sanayisine öncülük ettiklerini ifade eden Ünverdi, dünyada hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşandığını, savaşların dahi teknoloji ve ekonomi üzerinden ilerlediğini dile getirdi.