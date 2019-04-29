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Medikal ürün ve teknolojileri Gaziantep'te yerlileştirilecek

FİNANS HABERLERİ  | 29.04.2019 13:00 | Son Güncelleme

"Gaziantep Medikal Sanayi Ürünleri ve Teknolojileri Programı" kapsamında medikal sanayi ürünleri ve teknolojilerinin yerlileştirilmesi hedefleniyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Sanko Üniversitesi ile İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) arasında imzalanan Gaziantep Medikal Sanayi Ürünleri ve Teknolojileri Programı (MESANTEP) İş Birliği Protokolü kapsamında medikal sanayi ürünleri ve teknolojilerinin yerlileştirilmesi hedefleniyor.

Vali Davut Gül, Sanko Üniversitesi Hastanesinin konferans salonunda düzenlenen MESANTEP Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, projenin kente büyük katkısının olacağını söyledi.

Gaziantep'in ticari potansiyeli olduğunu vurgulayan Gül, bu potansiyelin yüksek katma değerli ürünlere dönüşmesi gerektiğine dikkati çekti.

Gül, Gaziantep'in her şeyin en iyisini, en uygun fiyata üretebilecek ender şehirlerden olduğunu belirterek, "Biz bu girişimci ruha, genç üniversitenin gayretine, GSO'nun heyecanına güveniyoruz. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

GSO Başkanı Adnan Ünverdi de Gaziantep'in üretim, istihdam ve ihracatıyla Türkiye'nin parlayan yıldızı olduğuna dikkati çekti.

GSO olarak marka şehir, inovasyon vadisi, akıllı sanayi ve fuarlar şehri projeleriyle kent sanayisine öncülük ettiklerini ifade eden Ünverdi, dünyada hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşandığını, savaşların dahi teknoloji ve ekonomi üzerinden ilerlediğini dile getirdi.

Türkiye'de yaşanan ekonomik sorunların aşılacağına işaret eden Ünverdi, "Şehirlerimize uygun üretim modelleri geliştirerek katma değer oluşturabiliriz. Fabrikalarda makinelerden önce yenilikçi fikirlere ihtiyaç var. Biz avantajlıyız. Genç bir nüfusa sahibiz. Bunları doğru eğiterek başarıyı yakalayabiliriz." diye konuştu.

Ünverdi, MESANTEP protokolünün sürüdürülebilir olması için kurumsallaşması gerektiğini vurguladı.

Medikal sektörü başta olmak üzere birçok sektörde dışa bağımlılığı azaltmak istediklerini dile getiren Ünverdi, "Yüksek teknolojiye dayalı milli üretimler yapmaya gayret edeceğiz. Hem paramızın yurt dışına gitmesini önleyeceğiz hem de bölgemiz ve ülkemize katkı sağlayacağız." şeklinde konuştu.

Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı da üniversitelerin akademisyen ve öğrenci yetiştirme dışında bilgi üreterek sanayiye sunması gerektiğini belirtti.

MESANTEP Projesi ile sanayicilere farklı bakış açıları kazandırmayı hedeflediklerini vurgulayan Dağlı, şunları kaydetti:

"Bunun için ortak kullanım alanları yaratmayı düşünüyoruz. Maliyetleri azaltmak için ortak alan yaratmak lazım. Sterilizasyon merkezine ihtiyaç olabilir. Üretilen ürünlerin uluslararası akreditasyona sahip olması gerekir. Yine uluslararası sağlık laboratuvarı tarafından onaylanması gerekir.

Pazarda yer bulması için birtakım testlere ihtiyacı var. Ar-Ge merkezi kurumamız lazım. Gaziantep'te medikal ürünler için serbest bölge oluşturabilir, yurt dışından firmaları çağırabiliriz."

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep GSO İKA mesantep

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