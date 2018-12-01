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MEDREG Akdenizin "enerjisinde" etkin rol oynayabilir

FİNANS HABERLERİ  | 01.12.2018 11:06 | Son Güncelleme

Akdeniz Enerji Düzenleyicileri Birliği Başkanı Gülefşan Demirbaş:  - "MEDREG her ne kadar arama ve üretim tarafında bir role sahip olmasa da Akdeniz'de enerjinin iletimi, depolanması ve dağıtımı ile elektrik ve gazın ticaretinde doğru bir düzenleyici çerçevenin hayata geçirilmesinde belirleyici olabilir. Böylece Akdeniz'de etkin rol oynayabilir" - "Başkanlığım döneminde birliğin çok daha etkin çalışması için çaba göstereceğim"

İSTANBUL (AA) - MUHSİN BARIŞ TİRYAKİOĞLU - Akdeniz Enerji Düzenleyicileri Birliği (MEDREG) Başkanı Gülefşan Demirbaş, Akdeniz'de enerji alanında fazlasıyla spekülasyon, tartışma ve mücadele görüldüğünü belirterek, "MEDREG her ne kadar arama ve üretim tarafında bir role sahip olmasa da Akdeniz'de, enerjinin iletimi, depolanması ve dağıtımı ile elektrik ve gazın ticaretinde doğru bir düzenleyici çerçevenin hayata geçirilmesinde belirleyici olabilir. Böylece Akdeniz'de etkin rol oynayabilir." dedi.

MEDREG'in perşembe günü gerçekleştirilen Genel Kurul'unda başkanlığa seçilen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Strateji Geliştirme Daire Başkanı Demirbaş, birliğin gelecek planlarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Demirbaş, MEDRED'in Akdeniz'deki enerji politikalarının belirlenmesinde önemli rol oynadığını ve başkanlığı döneminde de birliğin çok daha etkin çalışması için çaba göstereceğini dile getirdi.

Birliğin Akdeniz'de bölgesel bir enerji pazarı oluşturulması sürecinde de stratejik öneme sahip olduğunu dile getiren Demirbaş, şöyle devam etti:

"MEDREG, enerji alanında her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı Akdeniz'de, önemi sürekli artan ve teknik anlamda düzenleyici kapasitesiyle öne çıkan bir birlik. Son dönemde Akdeniz'de enerji alanında fazlasıyla spekülasyon, tartışma ve mücadele görüldü. MEDREG her ne kadar arama ve üretim tarafında bir role sahip olmasa da Akdeniz'de enerjinin iletimi, depolanması ve dağıtımı ile elektrik ve gazın ticaretinde doğru bir düzenleyici çerçevenin hayata geçirilmesinde belirleyici olabilir. Böylece Akdeniz'de etkin rol oynayabilir."

Demirbaş, Bölgesel Elektrik Piyasası Platformu'nda yürütme görevinin MEDREG tarafından üstlenildiğini ve bu durumun Birliğin bölgedeki önemini daha da artıracağını söyledi.

Avrupa Komisyonu'nun desteğiyle Akdeniz'de bölgesel enerji pazarı yaklaşımını hayata geçirmek amacıyla bir çalışma grubu olarak hayata geçirilen oluşum, 2007'de MEDREG adı altında siyasi ve ticari amaç gütmeyen¸ gönüllülük esasına dayalı bir birliğe dönüştü.

Avrupa Birliği'nin hibe sağladığı önemli bir bölgesel kuruluş olan MEDREG, Akdeniz havzasındaki 24 üye ülkeden oluşuyor.

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Akdeniz Enerji Düzenleyicileri Birliği (MEDREG) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) EPDK Strateji Geliştirme Daire Başkanı Gülefşan Demirbaş

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