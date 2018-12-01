İSTANBUL (AA) - MUHSİN BARIŞ TİRYAKİOĞLU - Akdeniz Enerji Düzenleyicileri Birliği (MEDREG) Başkanı Gülefşan Demirbaş, Akdeniz'de enerji alanında fazlasıyla spekülasyon, tartışma ve mücadele görüldüğünü belirterek, "MEDREG her ne kadar arama ve üretim tarafında bir role sahip olmasa da Akdeniz'de, enerjinin iletimi, depolanması ve dağıtımı ile elektrik ve gazın ticaretinde doğru bir düzenleyici çerçevenin hayata geçirilmesinde belirleyici olabilir. Böylece Akdeniz'de etkin rol oynayabilir." dedi.

MEDREG'in perşembe günü gerçekleştirilen Genel Kurul'unda başkanlığa seçilen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Strateji Geliştirme Daire Başkanı Demirbaş, birliğin gelecek planlarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Demirbaş, MEDRED'in Akdeniz'deki enerji politikalarının belirlenmesinde önemli rol oynadığını ve başkanlığı döneminde de birliğin çok daha etkin çalışması için çaba göstereceğini dile getirdi.

Birliğin Akdeniz'de bölgesel bir enerji pazarı oluşturulması sürecinde de stratejik öneme sahip olduğunu dile getiren Demirbaş, şöyle devam etti: