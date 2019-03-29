Medya yatırımları büyümeye devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Reklamcılar Derneği’nin 2018 Medya ve Reklam Yatırımları Raporu’na göre, toplam medya yatırımları 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 2,9 artışla 11 milyar 2 milyon TL olarak gerçekleşti. Reklamcılar Derneği, bağımsız danışmanlık şirketi Deloitte iş birliğiyle hazırladığı 2018 Medya ve Reklam Yatırımları Raporu'nu, düzenlenen basın toplantısı ile açıkladı. Toplantıya, Reklamcılar Derneği Asbaşkanı Banun Erkıran ve Deloitte Danışmanlık Telekomünikasyon ve Medya Sektörü Lideri Alper Günaydın da katıldı. Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Volkan İkiler, toplantıdaki konuşmasında, raporun yıllardır sürdürdükleri bir çalışma olduğunu belirtti. Verilerin temelde derneğin üyesi olan medya planlama ve satın alma şirketleri tarafından sağlandığını dile getiren İkiler, "Son iki yıldır, veri bazımızı genişlettik. Radyo, Televizyon Üst Kurulun (RTÜK) Reklamverenler Derneği (RVD), Açıkhava Reklamcıları Vakfı (ARVAK), Interactive Advertising Bureau (IAB Türkiye), Mobile Marketing Association (MMA) ve Nielsen gibi farklı paydaşlardan alınan verileri bütünleştirme sorumluluğunu da Deloitte'a verdik. Bu rapor salt medya ajansı ve reklam verenler tarafından değil, yerli ve yabancı yatırımcılar, medya kuruluşları, akademya tarafından da yaygın biçimde kullanılıyor. Rapora bir 'iletişim pusulası' diyebiliriz. Sürekliliği nedeniyle trendleri ortaya koyan bir değeri var." diye konuştu.

İkiler, rapor sonuçlarına ilişkin şunları kaydetti: "Reklamcılar Derneği üyesi medya planlama ve satın alma kuruluşlarının sağladığı verilerle oluşturulan medya yatırımları 2018 yılında 8 milyar 252 milyon TL olarak gerçekleşti. Yaratıcı işler, yapım, baskı, BTL, sponsorluk ve reklamveren hizmet bedellerini içeren ve toplam yatırımların yüzde 25’ini oluşturan reklam yatırımları ise 2 milyar 751 milyon TL oldu. Toplam medya ve reklam yatırımları önceki yıla göre yüzde 2,9 büyümeyle geçen yıl 11 milyar 2 milyon TL olarak kaydedildi." - Televizyon pazardaki liderliğini koruyor Reklamcılar Derneği üyesi medya planlama ve satın alma kuruluşlarının verileri ile birlikte RTÜK başta olmak üzere diğer sektör-medya örgütlerinden sağlama amaçlı veri toplanarak oluşturulan rapor, sektörün geleceğine yön vermeyi amaçlıyor. Reklamcılar Derneği’nin medya ve reklam yatırımları alanında yurt içi ve yurt dışı piyasalar, yatırımcılar, medya kuruluşları ve akademya için hazırladığı veriler, sektörel istatistik olarak kabul görüyor.