FİNANS

"Medyada İslam İktisadı Algısı" raporu

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 22:07 | Son Güncelleme

Doç. Dr. Necmettin Kızılkaya: - "Türkiye'de İslam iktisadının, İslamcı köşe yazarlarının ilgisini çekmediği veya bu konularda kamuoyu ile paylaşacak görüşlerinin olmadığı anlaşılıyor"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Necmettin Kızılkaya, yaptıkları araştırma sonucunda, Türkiye'de İslam iktisadının, İslamcı köşe yazarlarının ilgisini çekmediğinin veya bu konularda kamuoyu ile paylaşacak görüşlerinin olmadığının anlaşıldığını bildirdi.

İslam İktisadı Araştırma Merkezi'nde düzenlenen programda, Doç. Dr. Kızılkaya ve araştırmacı Yasemin Meriç tarafından hazırlanan "Medyada İslam iktisadı Algısı" adlı rapor açıklandı.

Doç. Dr. Kızılkaya, medyanın İslam iktisadı algısının ne olduğunu araştırmak istediklerini belirterek, 2012-2017 yılları arasında İslam iktisadı ve finans modeli üzerine 6 ulusal gazete ve 6 ulusal dergide çıkan yayınları taradıklarını söyledi.

1800'den fazla haberi içerik olarak incelediklerini anlatan Kızılkaya, "Medya İslam iktisadıyla ilgili kavramları özensiz kullanıyor. Katılım bankacılığı ile başlayan bir haber İslami bankacılık olarak devam ediyor. Burada kavramların kullanımında bir özensizlik görüyoruz." diye konuştu.

Medya genelinde İslami finans kurumlarına bakış açısında farklılık olmadığını dile getiren Kızılkaya, şunları kaydetti:

"İslam iktisadı kavramına eleştirel olacak bakacağını düşündüğümüz yayınlarda da nitelikte fark yok. Yapılan haberler genellikle demeçler, banka açılışları gibi hususlar. Haberlerin niceliğinde ciddi bir fark olmadığını söyleyebiliriz. Biz bu yayın kuruluşlarının dünya görüşü olarak sistemsel eleştiri yapacağını öngörüyorduk ama köşe yazılarında İslam iktisadı kavramsal olarak hiç yer bulmuyor."

Yaptıkları taramada muhafazakar medyadaki köşe yazarlarının da yazılarında İslam iktisadına yer vermediklerini tespit ettiklerini söyleyen Doç. Dr. Kızılkaya, "İki köşe yazarı dışında muhafazakar yazarlar bu konuya ilgi duymuyor. Neredeyse bu konuya hiç değinmediklerini gördük. Acaba 'İslam iktisadına inanmıyorlar mı?' diye bir soru aklımıza geldi. Türkiye'de İslamcı yazar olarak kabul edilen ve siyasi-ekonomik konularda yazılar kaleme alan köşe yazarlarının bu alana dair yazılarının oldukça az olması düşündürücüdür. Zira İslamcı çizginin sadece Türkiye'de değil tüm dünyada kendini konumlandırdığı ve alternatif bir söylem olarak geliştirdiği alanlardan biri de ekonomidir. Ancak Türkiye'de İslam iktisadının, İslamcı köşe yazarlarının ilgisini çekmediği veya bu konularda kamuoyu ile paylaşacak görüşlerinin olmadığı anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Kızılkaya, "İslam iktisadının önemli bir ekonomik model olarak sunulduğu haberlere ihtiyaç duyulduğu açıktır" diyerek konuşmasını tamamladı.

Program, raporun müzakere edildiği soru-cevap bölümü ile sona erdi.

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