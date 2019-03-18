FİNANS

Mega projede yeni aşama

FİNANS HABERLERİ  | 18.03.2019 10:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, inşası süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule keson temeli şaft montajı gerçekleştirilecek

İnşası süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule keson temeli şaft montajı bugün törenle yapılacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 18 Mart Stadyumu'nda düzenlenecek 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. Yılı Töreni'ne katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü yapım çalışmalarını da inceleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, daha sonra inşası süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule keson temeli şaft montajı gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan eşlik edecek.

Çelik şaftların ıslak havuzda kule keson temelleri üzerine montajı törenle yapılacak. Ardından kule keson temelleriyle yüzdürülerek daha önce iyileştirilen nihai kule temel konumlarına batırılarak yerleştirilecek. Bu imalatın tamamlanması sonrası ankraj kaidesi ve bağ kirişi imalatlarının da yapılmasıyla çelik kule montajına başlanacak.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında yer alan Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Otoyolu kesimi Yap - İşlet - Devret (YİD) Projesi ile hayata geçiriliyor.

Proje, 88 kilometre otoyol ve 13 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğa sahip bulunuyor.

- 1915 Çanakkale Köprüsü

Projenin en önemli yapısı olan ve 770’er metre yan açıklıklarla beraber 3 bin 563 metre uzunluğa sahip 1915 Çanakkale Köprüsü, tamamlandığında, 2 bin 23 metre orta açıklığıyla bu konuda dünyanın en geniş orta açıklıklı köprüsü olacak.

Köprü tabliyesi 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte ikiz tabliye olarak projelendirildi.

Asma köprü kule temelleri Asya tarafında 45 metre, Avrupa tarafında ise 37 metre derinlikte iyileştirilmiş deniz tabanına serbestçe oturacak. Köprü çelik kule yüksekliği 318 metre olacak.

Kulelerden gelecek yükleri keson temellere aktaracak çelik şaftlar Gölcük’te her kule temeli için iki adet olmak üzere toplam 4 adet üretildi.

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- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan 1915 Çanakkale Köprüsü

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