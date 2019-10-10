FİNANS

Mega projelerde Doka'nın kalıp sistemi tercih ediliyor

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2019 11:07 | Son Güncelleme

Doka Kalıp-İskele Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Ender Özatay: - "Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprüleri ile Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki İhsaniye ve Çayırköy köprülerinde Doka'nın kalıp sistemleri tercih edildi"

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Doka Kalıp-İskele Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Ender Özatay, hedeflerinin, inşaat sektöründe maksimum güvenlikte bir çalışma ortamı yaratmak olduğunu belirterek, "Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki İhsaniye ve Çayırköy köprülerinde Doka'nın kalıp sistemleri tercih edildi." dedi.

Özatay, 4. Uluslararası Karayolları Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı'nda, AA muhabirine, özel sektörün yanı sıra kamu kuruluşlarıyla da iş birliğiyle önemli projeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Köprü, tünel ve yol yapımlarının tecrübe ve ihtisas gerektiren konular olduğuna değinen Özatay, "Doka'nın 150 yıllık uluslararası bilgi birikimiyle ülkemizin önemli ve özel projelerinde yer almaktan gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Özatay, özellikli yapısıyla dünyada dördüncü, Türkiye'de ise ilk olmaya hazırlanan Kömürhan Köprüsü'nün bağlantı tüneli ve yol yapımının şirket tarafından sürdürüldüğünü aktararak, köprünün Doğu Anadolu Bölgesi'nin batı ve güneyindeki illere ulaşımı açısından stratejik bir konuma sahip olduğunu dile getirdi. Kömürhan Köprüsü'nün, inşaatına 6 Ocak 2014'te başlandığını anımsatan Özatay, köprünün Bağlantı Tüneli ve Yolu Yapım Projesi'nin bu yıl sonu itibarıyla tamamlanmasının planlandığını bildirdi.

Ana hedeflerinin başında, hizmetlerinde inşaat sektöründe maksimum güvenlikte bir çalışma ortamı yaratmak olduğunu belirten Özatay, "İnşaat sektöründe özellikle yüksekte çalışmanın getirdiği tehlikeler, kalitesiz ve herhangi bir kalite normuna uymayan sistemsiz kalıp malzeme tercihleri, mühendislik hizmeti eksik ya da hiç olmayan uygulamalar, istenmeyen iş kazalarına sebep olmakta. Bu durum kalıp iskele sektörünün ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermekte." değerlendirmesinde bulundu.

Doka'nın, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da sayılı projelerine sunduğu çözümlerle bu ihtiyaçlara yanıt verdiğinin altını çizen Özatay, şirketin, Mississipi Nehri Köprüsü, Belgrad'da Sava Nehri Köprüsü, Almanya'da Froschgrundsee Vadi Köprüsü gibi projelerin inşasında da yer aldığını ifade etti.

Özatay, Türkiye'de ise Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu'nda İhsaniye ve Çayırköy köprülerinde de kalıp sistemlerinin tercih edildiğini anlatarak, "İstanbul Havalimanı'nın bağlantı köprülerinde de yine Doka tercih edildi." şeklinde konuştu.

PARTNERBilim tarihinin tüyler ürperten deneyi!Bilim tarihinin tüyler ürperten deneyi!
Uzakdoğu ülkelerinden gelişlerdeki artış Kapadokya'yı uçurduUzakdoğu ülkelerinden gelişlerdeki artış Kapadokya'yı uçurdu
Eylülde en çok ‘dolar’ı konuştukEylülde en çok ‘dolar’ı konuştuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
4. Uluslararası Karayolları Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı Doka Kalıp-İskele Sanayi ve Ticaret AŞ Ender Özatay

En Çok Okunan Haberler

5 terörist etkisiz hale getirildi! Terör hedefleri böyle vuruldu

5 terörist etkisiz hale getirildi! Terör hedefleri böyle vuruldu

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

'Barış Pınarı' sonrası dolarda son durum!

'Barış Pınarı' sonrası dolarda son durum!

Anne memureye esnek çalışma yolda

Anne memureye esnek çalışma yolda

İş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek

İş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uzakdoğu ülkelerinden gelişlerdeki artış Kapadokya'yı uçurdu

Uzakdoğu ülkelerinden gelişlerdeki artış Kapadokya'yı uçurdu

Eylülde en çok ‘dolar’ı konuştuk

Eylülde en çok ‘dolar’ı konuştuk

Brandon Hall'dan Akbank "İnsan ve Kültür"e iki ödül birden

Brandon Hall'dan Akbank "İnsan ve Kültür"e iki ödül birden

Güzellikte Güney Kore ile işbirliği

Güzellikte Güney Kore ile işbirliği

Bankacılık sektörü 2020’den umutlu

Bankacılık sektörü 2020’den umutlu

TÜSİAD/Kaslowski: Tüketimi ve yatırımları canlandırmak için güven tesis edilmeli

TÜSİAD/Kaslowski: Tüketimi ve yatırımları canlandırmak için güven tesis edilmeli

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.