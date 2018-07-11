Mega projelerde yeni dönem

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeniden yapılandırılmasının ardından gözler, dünyaya örnek gösterilen mega projelere çevrildi. İstanbul Yeni Havalimanı'ndan Kanal İstanbul'a, Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli'nden Kuzey Marmara Otoyolu'na kadar projelerde süreçler yeni dönemde hızlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasını alarak yemin etmesinin ardından açıklanan yeni kabinede Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevine Cahit Turhan getirilmişti. Bakan Turhan'ın odaklanacağı konuların başında mega projeler yer alıyor.

Bu projelerden biri, ilk fazı 29 Ekim'de hizmete girecek İstanbul Yeni Havalimanı olacak. Havalimanında günlük 3 bin 500 uçağın iniş-kalkış yapması, 100 bin metrekarelik yaşam alanı, 25 bin araçlık otopark, 42 kilometrelik bagaj sistemi, 143 yolcu köprüsü, 73 milyar liralık ekonomik katkı, 225 bin kişiye istihdam, 5,5 milyon tonluk kargo kapasitesi ve 62 kilometrelik güvenlik çemberi planlandı.

Türkiye'yi, Batı Avrupa-Uzakdoğu bölgesinde önemli bir transfer merkezi haline getirecek dev proje, yaklaşık 10,2 milyar avroluk yatırım ve KDV dahil 22,2 milyar avro kira bedeliyle yapılıyor. Yeni havalimanının tüm etapları tamamlandığında yolcu kapasitesi 150 milyona kadar çıkabilecek.