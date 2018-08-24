Mega yatların ekonomiye katkıları da mega

SABRİ KESEN - Mavi yolculuğun vazgeçilmez adresi Muğla'nın koylarını ve körfezlerini süsleyen mega yatların, isimleri gibi ekonomiye ve turizme katkıları da büyük.

Mega yatların Türkiye sularında seyirlerinde artış yaşandığına dikkati çeken Deniz Turizmi Birliği Derneği Başkanı Erkan Özatağ, AA muhabirine, "Mega yat üretiminde 2017 verilerine göre dünya üçüncüsüyüz. Bu onur ve gurur verici bir tablo. Mega yatlar inşaa ve imalatından başlayıp bakım onarımına kadar her aşamada çok yüksek katma değer doğuruyor. Birçok alt sektörü besliyor." dedi.

Özatağ, mega yatların seyir halindeyken yaptıkları harcamaların çok yüksek olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Mega yatlar marinalarda konaklarken bıraktığı ekonomik değer, seyir esnasında yakıt başta olmak üzere almış olduğu kumanyalar bölge ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Mega yatların bakım ve onarımlarının da getirisi büyük. Büyük tersaneler, planlı ve plansız bakımlarını yapabiliyor. Ülkemiz ekonomisine katkısı çok büyük. Bir yelkenli ile kıyaslandığında 20 katı daha ekonomik büyüklüğü var. Mega yatlar boyutu ile daha büyük olduğundan marinalara, içindeki misafirlerin varlıklı olmasından dolayı bölgeye ekonomik değer sunuyor."