FİNANS

Megane Sedan ve Clio HB'ye "Yerli Üretim" logosu

FİNANS HABERLERİ  | 14.10.2018 12:50 | Son Güncelleme

Megane Sedan ve Clio HB, "Yerli Üretim" logosu ile showroomlarda sergileniyor

İSTANBUL (AA) - Renault'nun iki yerli modeli Megane Sedan ve Clio HB, "Yerli Üretim" logosu ile showroomlarda satışa sunuluyor.

Renault'tan yapılan açıklamaya göre, firmanın iki yerli modeli Megane Sedan ve Clio HB, "yerli üretim" logosu ile showroomlarda yerini alıyor.

Megane Sedan, Ocak-Eylül 2018 döneminde gerçekleştirdiği 23 bin 522 satış adedi ile Türkiye’nin en çok satılan modeli. Clio HB de segmentinden elde ettiği yüzde 30,1 pay ve aynı dönemdeki 18 bin adet satış adedi ile Türkiye'nin otomobili sıralamasında üçüncü sırada yer alıyor. Megane Sedan, segmentinde yüzde 19,7 paya sahip.

OYAK Renault Fabrikaları’nda üretilen Megane Sedan hurda teşviki ile 91 bin 900 TL (Joy 1.6 16V 115 bg versiyonu) ve Clio HB ise 79 bin 900 TL'den (Joy 1.2 75 bg) başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Renault, 2017 yılında elde ettiği binek ve hafif ticari pazar liderliğini 2018 yılında da sürdürüyor. Marka, 2018 yılının ilk 9 ayında gerçekleştirdiği 66 bin 517 satış adedi ile pazar payını 0,8 puan arttırarak toplam pazardan yüzde 14,4 pay elde etti. Renault, binek otomobil pazarında 59 bin 761 satış adedi ile 16,6 pazar payına sahip.

50 yıldır yerli üretim yapan Bursa’daki Oyak Renault Fabrikaları, yıllık 378 bin otomobil ve 920 bin motor üretim kapasitesine sahip. Türkiye’de tamamen yerli operatörler tarafından üretilen otomobil ve mekanik aksamlar, 70’e yakın ülkeye ihraç ediliyor. Oyak Renault, 19 yıldır otomotiv sektörünün üretim ve ihracat lideri.

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Anahtar Kelimeler:
Clio HB megane sedan Renault yerli üretim

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