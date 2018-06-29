Meher Yatırım Holding'den sigortacılık yatırımı

Maher Yatırım Holding AŞ, Turkland Sigorta AŞ hisselerinin tamamını devralmaya hazırlanıyor.
Rekabet Kurumunun internet sitesindeki duyuruya göre, Maher Yatırım Holding AŞ tarafından Turkland Sigorta AŞ hisselerinin tamamının hissedarlarından devralınmasına yönelik Rekabet Kuruluna başvuruda bulunuldu.
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