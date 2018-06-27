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Mehmet Şimşek: Türkiye yeni sıçramaya hazır

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2018 16:57 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, ihracatta dünyada ilk 10'a girmeyi hedeflediklerini belirterek, orta vadede en az yüzde 1'in yakalanması gerektiğini söyledi.

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, ihracatta dünyada ilk 10'a girmeyi hedeflediklerini belirterek, orta vadede en az yüzde 1'in yakalanması gerektiğini söyledi. Şimşek, "Ülkemiz taze 5 yıllık bir perspektifle yeni bir döneme giriyor. Cumhurbaşkanı'mızın da liderliğinde ülkemiz, rasyonel politika setiyle çok güçlü mikro, makro düzeydeki reformla dönüşümle yeni bir sıçramaya hazırdır" dedi.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Gaziantep'te, bu yıl 27'ncisi düzenlenen 'GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Kış Fuarı'nın açılışına katıldı. Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Kunduracılar Odası, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle Ortadoğu Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarın açılışına Vali Ali Yerlikaya, milletvekilleri, Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım ve firma temsilcileri katıldı.

Açılış öncesi konuşan Başbakan Yardımcısı Şimşek, Türkiye'nin ihracat rakamlarına değinerek, dünyada ilk 10'u hedeflediklerini söyledi. Türkiye'nin orta vadede dünya ihracatının en azından yüzde 1'ini yakalaması gerektiğini belirten Şimşek, şunları söyledi:

"Irak pazarı toplam ihracatımızın yüzde 12'sini oluşturuyor. Sonra Rusya Federasyonu, Suudi Arabistan ve Almanya ile Bulgaristan önemli bir pazar. Şimdi bizim o zaman ilk 5'e giren ülkelere daha yoğun bir şekilde konsantre olmamız gerektiği ortadadır. Bunun için ne tür bir yapısal, sektörel dönüşüm gerekiyorsa burada hükümet olarak yanınızda olacağız. Biz size üretimden nihai aşamada Turquality yoluyla pazara erişiminizde biz size yardımcı olacağız. Biz zaten bunun için varız. Dolayısıyla kat edeceğimiz mesafe çok. Dünya ihracatından aldığımız pay, bizim Türkiye olarak genel ihracattan aldığımız payın yarısı. 24'üncü sıradayız; ama biz iddialıyız, ilk 10'u hedefliyoruz. En azından orta vadede bizim yüzde 1'i yakalamamız lazım. Bu da muazzam bir fırsat, potansiyel demek; ama bir o kadar da tabi ki değişim ve değişimi yönetmemiz gerekecek. Bunu biz önemsiyoruz ve gerçekten de hükümet olarak sektörle her zaman yakın çalıştık, bir sürü tedbir aldık. Bundan sonra da yakın çalışmayı zaten esas olarak öngörüyoruz. Ama sektörde özellikle makineleşme, tasarım, bir miktar o anlamda Ar-Ge denilecek teknolojiyi bu konularda daha yakın çalışmamız lazım. Sonuçta bu bir sektör. Yeni bir seçimden çıktık. Ülkemiz taze 5 yıllık bir perspektifle yeni bir döneme giriyor. Cumhurbaşkanı'mızın da liderliğinde ülkemiz rasyonel politika setiyle çok güçlü mikro, makro düzeydeki reformla dönüşümle yeni bir sıçramaya hazırdır. Buradaki dönüşümden işte her anlamda 4'üncü Sanayi Devrimi'nin gereklerini, küresel rekabetin gereklerini gerçekten hem farkında, bu beyannameye, niyete, programa yansımış durumda. İnşallah çok güçlü bir uygulamayla da önümüzdeki dönemde, biz bunun meyvelerini ülkemiz açısından toplarız."

'TERÖRLE MÜCADELEDE BAŞARI VAR'

Ülkelerin, komşularıyla yükselip, büyüyeceğini kaydeden Başbakan Yardımcısı Şimşek, Türkiye'nin terörle mücadelede başarılı olduğunu vurguladı. Şimşek, "Zor tabi ki coğrafya, zor bir dönem yani hakikaten; ama inşallah o anlamda da en kötü geride kalıyor. Çünkü terörle mücadelede bir başarı var, kim ne derse desin. Bu çok önemli. Suriye’de belki sorunlar çözülmüş değil ama hiç olmazsa eskisi kadar sıcak bir sorun değil en azından. Terör bir taraftan onunla mücadele çok güçlü, başarı bir taraftan. Suriye'de göreceli bir istikrar. Irak zaten önemli bir pazar. Orada nispeten geçmişe göre, 1- 2 yıl öncesine kadar çok daha istikrarlı bir ortam söz konusu. Bu pazarlar tabi önemli, yakın pazarlar çok önemli. Ülkeler komşularıyla yükselirler, büyürler. Biz bu coğrafyada istikrar, barış ve refah istiyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, protokol üyeleriyle birlikte Gaziantep'in yanı sıra Adana, Ankara, İstanbul, Kayseri, Konya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa ile Çin ve Suriye’den 135 firmanın 350 markayla katıldığı, 30 Haziran'a kadar açık kalacak fuarın açılışını yapıp, stantları gezerek, ürünleri inceledi.

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