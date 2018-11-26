Mehmet Zorlu Vakfı Gençlik Zirvesi

İSTANBUL (AA) - Vestel Ticaret AŞ Genel Müdürü Ergün Güler, "Heyecanınızın, tutkunuzun peşinden gidin. Paranın, havanın ve unvanın etkisi bir gün, bir hafta, belki bir ay. Ama seni alarm çalmadan yataktan kaldıran, seni sonsuz enerjiyle besleyen, heyecan ve tutkundur." dedi.

Mehmet Zorlu Vakfı'nın (MZV) gençlerin 21. yüzyılın gerektirdiği beceri ve yetkinliklerle donanmalarına destek vermek amacıyla düzenlediği 22. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı kapsamında düzenlenen MZV Gençlik Zirvesi 2 bin 500'ü aşkın lise ve üniversite öğrencisinin katılımıyla Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Çok sayıda alanında uzman ve önemli ismi bir araya getiren etkinliğin üçüncü yılında da ilham veren konuşmacılar ve ilgi çeken performanslar sergilendi.

Vestel Ticaret AŞ Genel Müdürü Güler, buradaki konuşmasında, iş hayatına 20 yıl önce Vestel'de finans uzmanı olarak başladığını belirterek, çocukken hayalinin fabrika kurmak olduğunu anlattı.

Çalıştığı şirkette, kendi şirketi gibi çalıştığını dile getiren Güler, "Heyecanınızın, tutkunuzun peşinden gidin. Paranın, havanın ve unvanın etkisi bir gün, bir hafta, belki bir ay. Ama seni alarm çalmadan yataktan kaldıran, seni sonsuz enerjiyle besleyen, heyecan ve tutkundur. Zorlu Holding'de 'Yapacaksan en iyisini yap' düsturu vardır. Zorlu Performans Sanatları Merkezi, bunun en güzel örneklerindendir. Dünyanın en iyi konser salonlarından biri." diye konuştu.