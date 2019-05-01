TÜMOL, IDEF 2019'da görücüye çıktı. IDEF 2019'un açılışına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tören öncesinde TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, TÜBİTAK Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Bayraktar ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile birlikte TÜBİTAK'a bağlı Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) standında incelemelerde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mehmetçiğe süper lazer silah geliyor. TÜBİTAK, milli piyade tüfeği MPT 76’ya monte edilebilen milli lazer silahı geliştirdi. TÜMOL'un bir kilometreye kadar caydırıcı etkisi bulunuyor.

İSTANBUL (AA) - TÜBİTAK, milli piyade tüfeği MPT 76'ya monte edilebilen ve bir kilometreye kadar caydırıcı etkisi olan milli lazer silahı geliştirdi. Tüfeğe Monte Lazer (TÜMOL), Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda (IDEF 2019) görücüye çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de eşlik etti.

- "Mehmetçiğe her anlamda üstünlük sağlayacak"

Bakan Varank, Tüfeğe Monte Lazer'in tamamen milli olarak tasarlandığını ve üretildiğini belirterek, "Bu, patlayan veya ateşli bir silah değil. Elektriği lazer ışığına çeviriyor. Kısa mesafede etkisi çok yüksek. Ses çıkarmıyor yok. Sadece kızılötesi kamera ile görülebiliyor. 20 kilowat güç seviyesinde bir geminin güvertesindeki çeliği delebiliyor." ifadelerini kullandı.

Lazer silah sisteminin BİLGEM tarafından tamamen milli olarak tasarlanarak üretildiğini aktaran Varank, silahın kısa mesafede etkisinin çok yüksek olduğunu, 150 metrede hedefi kesin etkisiz hale getirdiğini, 250 metrede hedefe zarar verdiğini, hava şartlarına bağlı olarak bir kilometreye kadar caydırıcı etkisinin bulunduğunu bildirdi.

Varank, TÜMOL'un BİLGEM'deki 5 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu kaydederek, "Optik, elektronik ve fizik mühendisleri bu çalışmada yer aldı. Silah, 500 watt'a kadar bir güç seviyesi var. 20 kilowat güç seviyesinde ise bir geminin güvertesindeki çeliği delebiliyor. Bu tahrip edici bir lazer ışığı. TÜMOL, el yapımı patlayıcılardan dronlara kadar pek çok farklı hedef türüne karşı etkin bir şekilde kullanılabilecek. Mehmetçiğe her anlamda üstünlük sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.