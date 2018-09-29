ANKARA/BAKÜ (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Güvenlik güçlerinin sahadaki en önemli yardımcılarından olan ve personeli yaşamsal tehditlere karşı uyaran mayın dedektörü için yerli çözüm geliştirildi.

Savunma sanayisindeki yerlileştirme çalışmaları çok yönlü olarak sürüyor. Bu çabalar kapsamında Türkiye'de bir ticari işletme tarafından tamamen yerli olarak üretilen mayın dedektörü güvenlik güçlerinin kullanımına hazır hale getirildi.

Kamu güvenliği alanında faaliyet gösteren mühendislik ve üretim şirketi MESAN, güvenlik güçleri için kritik önemdeki cihazları yerli olarak üretmeyi başardı.

MESAN Genel Müdürü Mustafa Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saha güvenliğine yönelik olarak 28 yıldır faaliyet gösterdiklerini ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı dedektörleri uzun yıllardır tedarik ettiklerini söyledi.

Son yıllarda hassas teknolojilerin yerlileştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalara paralel olarak faaliyet alanlarında ciddi çalışmalar başlattıklarını anlatan Ünlü, şöyle konuştu: