FİNANS

Mehmetçik'e "Memed" yol gösterecek

FİNANS HABERLERİ  | 29.09.2018 11:29 | Son Güncelleme

Türkiye'de bir ticari işletme tarafından tamamen yerli olarak üretilen mayın dedektörü "Memed", jandarmayla birlikte güvenlik güçleri tarafından kullanılmaya başlanacak - MESAN Genel Müdürü Mustafa Ünlü: - "Tamamen ordumuz ihtiyaçlarına özel, ordumuz talepleri çerçevesinde bir ürün geliştirdik ve birçok üründen teknik özellik açısından son derece üstün durumda. Jandarma Genel Komutanlığına önümüzdeki hafta bir teslimatımız var" - "Volkanik, kireçli, killi gibi tüm toprak yapılarındaki bizim ülkemizde bunlardan çokça çeşitler bulunmakta, tamamında sorunsuz çalışacaktır"

ANKARA/BAKÜ (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Güvenlik güçlerinin sahadaki en önemli yardımcılarından olan ve personeli yaşamsal tehditlere karşı uyaran mayın dedektörü için yerli çözüm geliştirildi.

Savunma sanayisindeki yerlileştirme çalışmaları çok yönlü olarak sürüyor. Bu çabalar kapsamında Türkiye'de bir ticari işletme tarafından tamamen yerli olarak üretilen mayın dedektörü güvenlik güçlerinin kullanımına hazır hale getirildi.

Kamu güvenliği alanında faaliyet gösteren mühendislik ve üretim şirketi MESAN, güvenlik güçleri için kritik önemdeki cihazları yerli olarak üretmeyi başardı.

MESAN Genel Müdürü Mustafa Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saha güvenliğine yönelik olarak 28 yıldır faaliyet gösterdiklerini ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı dedektörleri uzun yıllardır tedarik ettiklerini söyledi.

Son yıllarda hassas teknolojilerin yerlileştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalara paralel olarak faaliyet alanlarında ciddi çalışmalar başlattıklarını anlatan Ünlü, şöyle konuştu:

"Bu çalışmalar kapsamında, Ar-Ge ve Ür-Ge'si tamamen bize ait olmak üzere bir ticari işletme tarafından mayın tarama faaliyetlerinde kullanılacak ilk metal dedektörünü ürettik. İsmi de 'Memed', Mehmetçik'ten geliyor. Bu ürünü üretirken de özellikle dünyadaki diğer rakipleriyle karşılaştırma fırsatımız oldu. Tamamen ordumuz ihtiyaçlarına özel, ordumuz talepleri çerçevesinde bir ürün geliştirdik ve birçok üründen teknik özellik açısından son derece üstün durumda.

Jandarma Genel Komutanlığına önümüzdeki hafta bir teslimatımız var. Özellikle Özel Mayın Arama Temizleme Birlikleri'nde kullanılması öngörülüyor şu an için. Dedektörümüz kolaylıkla taşınabilir ve her boydaki personel tarafından kullanılabilir şekilde tasarlandı. Volkanik, kireçli, killi gibi tüm toprak yapılarındaki bizim ülkemizde bunlardan çokça çeşitler bulunmakta, tamamında sorunsuz çalışacaktır. Testlerin tamamı yapıldı, teslimatları önümüzdeki hafta yapılacak."

- Mergen'le dedektör kullanımı reflekse dönüşecek

Ünlü, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığına Memed'i geliştirirken dedektör eğitim sistemi de geliştirdiklerini belirtti.

Mergen Dedektör Eğitim Sistemi'nin Türkiye'de bir ilk, dünyada 1-2 rakibi bulunduğunu dile getiren Ünlü, "Özellikle dedektör kullanım hareketlerini kullanıcıda refleks haline getirmeyi, belli bir seviyeye geldikten sonra sahaya çıkılmasını hedefleyen bir ürün oldu. Son derece yenilikçi ve öncü olacak bir ürün olarak ortaya çıktı." dedi.

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda milli katılım sağlanan Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki 3. Uluslararası Savunma Sanayisi Fuarı'nda (ADEX 2018) ürünlerini yurt dışında tanıtma fırsatı yakaladıklarını anlatan Ünlü, şunları kaydetti:

"Son derece ciddi, yoğun bir ilgi aldık. Özellikle Azerbaycan'da mayın tarama faaliyetlerinde aktif rol alan hem kuvvet birimleri hem de bu alanda faaliyet gösteren organizasyon ürünlerimize ilgiyle yaklaştılar. Azerbaycan'da bir proje olacağını öngörüyoruz. Hızlı şekilde saha testlerine çağırdılar, pozitif reaksiyonlar aldık. Hızlıca bizden sistem talep edip farklı uygulamalarda da denemek istediklerini belirttiler. Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Özbekistan'dan, Kazakistan'dan reaksiyon aldık. Burada da yine projelerin yeşereceğini ve gelişeceğini ümit ediyoruz."

- Mayın avcısı

Mustafa Ünlü'nün verdiği bilgilere göre, Memed, sıkça karşılaşılan anti personel ve anti tank mayınlarını rahatlıkla tespit edebiliyor.

Özel yazılım ve donanımlarıyla bilinen hiçbir mayını tetiklemeyecek şekilde tasarlandı.

Farklı uygulama tiplerine göre sesli, görsel ve titreşimli uyarılardan istenenin seçilebilmesini sağlıyor.

Bulunan mayının tam yerinin belirlenmesi için özel yer belirleme fonksiyonu bulunuyor.

Uzun operasyon süresiyle özel birliklerin yanında "mayın avcısı" işlevi görecek.

Memed, askeri standartlara göre ve zorlu şartlarda çalışabilecek yapıda tasarlanıp üretildi. Üretilen her cihaz sıcak ve soğuk test odalarında çalışma ve depolama sıcaklık testlerine tabi tutuluyor.

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