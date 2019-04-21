Mehmetçik'in eğitimi için yeni teknoloji

Denize düşen helikopter veya suya mecburi iniş yapan uçaktan kurtulma eğitimleri, silahlı kuvvetlerde gerek sahilde gerekse yüzer unsurlarda konuşlanmış uçucu personel, bu araçlarla intikal eden askeri personel kadar, sahilden açıkta bulunan petrol tesisleri gibi mahallerde görev yapan sivil personel için de büyük önem taşıyor. Bu yeteneğin kazanılmasının yanı sıra helikopter ve uçaklarda görev yapan, intikalde bulunan personelin bu eğitimi alarak, yeterliliğini belgeleyecek sertifikasyonu alması bir diğer önemli unsuru oluşturuyor.

Bu doğrultuda, daha önce dünya genelinde deniz kuvvetlerinin ihtiyacına yönelik Yara Savunma Simülatörü geliştiren Meteksan Savunma, simülatör ailesine yeni bir ürün katacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Meteksan Savunma arasında DUNKER Projesi sözleşmesi imzalandı.

GÖKSEL YILDIRIM - Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin eğitiminde kullanılan teknolojilere, Denize Düşen Helikopterden/Mecburi İniş Yapan Uçaktan Kaçma Kurtulma (DUNKER) Projesi ile bir yenisi eklenecek.

Söz konusu eğitimler, tesis edilmiş bir havuz içerisinde, helikopter benzetiminin kontrollü şekilde 180 dereceye kadar döndürülmesi, içindeki personelin bu durumdaki helikopterden çıkması şeklinde gerçekleştiriliyor.

- Rüzgar, dalga ve yağmur etkisi

Proje kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Hava Üs Komutanlığı bünyesinde konuşlandırılmak üzere personelin bugünün imkan ve kabiliyetleri ile gerçekçiliği artırılmış modern tesislerde DUNKER eğitimlerinin yapılması amacıyla uluslararası standartlarda ve OPITO kriterleri dikkate alınarak tasarlanmış, modern bir simülatör tesis edilecek.

DUNKER Projesi kapsamında simülatör sistemini oluşturan vinçler, platformlar ve yan cihazlardan oluşan simülasyon ekipmanı ile bunun tamamlayıcı bileşeni olan havuz, havuz tesisatı, teknik oda ve mahallerden oluşan bina inşa edilecek.

Havuzda, fırtına/dalga simülasyonları, gündüz ve gece ayırımı yapılabilecek ve ışık şiddeti ayarlanabilecek şekilde aydınlatma/karartma imkanı, şiddeti ayarlanabilir bir yağmurlama sistemi gibi gerçekçi ortamı oluşturacak farklı unsurlar bulunacak. Fırtınalı hava benzetiminin yapılabilmesi için ışıklandırma, ses sistemi, rüzgar, dalga ve yağmur etkisi bir arada ve ayrı ayrı kullanılabilecek.