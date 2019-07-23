FİNANS

Mekanların yeni trendi geometrik desenler

FİNANS HABERLERİ  | 23.07.2019 13:59 | Son Güncelleme

Seramiksan'ın geometrik desene sahip yer ve duvar karosu serileri, mekanlarda hareketli bir atmosfer sunuyor

İSTANBUL(AA) - Seramiksan'ın geometrik desene sahip farklı motif ve dekor seçenekleri sunan yer ve duvar karosu serileri, sıra dışı tasarım ve desenleriyle mekanlarda hareketli bir atmosfer yaratıyor.

Seramiksan'dan yapılan açıklamaya göre, yazın gelmesiyle beraber, moda dünyasına yön vermeye başlayan ve yaz mevsiminin enerjisini hissettiren geometrik desenler, yaşam alanlarında da yer almaya başladı.

2019 yılına damga vuran dekorasyon trendlerinden olan geometrik desenler, moda dünyasından, ev dekorasyonuna, aksesuardan mobilyaya kadar her alanda öne çıkıyor.

Seramiksan'ın geometrik desene sahip farklı motif ve dekor seçenekleri sunan yer ve duvar karosu serileri Lasa, Alves, Rio, Gris ve Marbella, sıra dışı tasarım ve desenleriyle mekanlarda hareketli bir atmosfer yaratıyor.

30x60 santimetre duvar karoları ile 50x50 santimetre yer karosu bulunan seriler, kusursuz mermer görünümü sunuyor. Doğal taş görünümünde ise 50x50 ölçüleriyle Bazalt motif, modern ve şehirli trendin en iyi örnekleri olarak öne çıkıyor.

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Anahtar Kelimeler:
geometrik desenler Seramiksan

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