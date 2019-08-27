Meksika ile serbest ticaret anlaşması müzakereleri yeniden başlayacak

İSTANBUL (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) / Türkiye-Meksika İş Konseyi ev sahipliğinde, Türkiye İhracatçılar Meçlisi (TİM), Meksika Dış Ticaret, Yatırım ve Teknoloji İş Adamları Konseyi (COMCE) ve BBVA Bancomer iş birliğiyle 23 Ağustos tarihinde Meksika’da gerçekleştirilen Meksika-Türkiye Ticaret ve Yatırım Semineri'nde, iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin yeniden başlatılması kararlaştırıldı. DEİK’ten yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yolları’nın Meksika’ya ilk hat seferinin açılışı kapsamında düzenlenen seminere, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Meksiko Büyükelçisi Tahsin Timur Söylemez, Meksika’nın Ankara Büyükelçisi Bernardo Cordova Tello, Meksika Ekonomi Bakanlığı Genel Müdür Vekili Luis Fernando Godoy Rueda, DEİK/Türkiye-Meksika İş Konseyi Başkan Yardımcısı Ayşe Nazlı Dereli Oba, Meksika-Türkiye İş Konseyi Başkanı ve COMCE Başkan Yardımcısı Jorge Lopez Morton, TİM Yönetim Kurulu Üyesi Başaran Bayrak ve iki ülke iş dünyası temsilcileri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ticaret Bakan Yardımcısı Batur, Meksika Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Luz Maria de la Mora ile ikili görüşmesinin çok verimli geçtiğini, ortak çalışmalar sayesinde yakın gelecekte Türkiye ile Meksika arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin, ülkelerin gerçek potansiyeliyle örtüşeceği belli bir seviyeye ulaşacağına dair kesin inancının olduğunu belirtti. Batur, Türk Hava Yolları'nın Meksika'ya ilk uçuşu ile Meksika'ya gittikleri için bu ziyaretin büyük önem taşıdığına değinerek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2018'de 1,2 milyar doları aştığını, yılın ilk yarısında ikili ticarette benzer bir eğilimin gözlendiğini ifade etti. Meksika'ya ihracatımızın yılın ilk yarısında 287,4 milyon dolara ulaştığını ve Meksika'dan ithalatımızın 276,1 milyon dolara ulaştığını aktaran Batur, “Ekonomilerimizin ortak özelliklerine rağmen, ticaret rakamları kesinlikle ülkelerimizin mevcut potansiyelini göstermiyor. Bu rakamları istenilen seviyelere çıkarmak için karşılıklı ziyaretlerimizi, özellikle ticaret heyetlerimizi ve Karma Ekonomik Komisyonun düzenli toplantılarını artırmamız gerekiyor. Ve en önemlisi, ülkelerimiz arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalamamız gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

- Sonbaharda Meksika’ya iş heyeti ziyareti Batur, Türk Hükümeti’nin Meksika’yı bu yıl hedef ülkelerden biri olarak ilan ettiğini belirterek, “Bu bağlamda, biz Ticaret Bakanlığı olarak, sonbahar döneminde daha büyük bir iş heyetiyle Meksika’yı ziyaret etmeyi planlıyoruz. Hem Karma Ekonomik Komisyonun bir sonraki toplantısını yapabiliriz hem de Türk ve Meksika iş adamları için bir iş forumu düzenleyebiliriz. Bu yıl hem hükümet hem de iş düzeylerinde ikili ilişkilerimizde daha canlı bir trafik olmasını dört gözle bekliyorum. Bu ziyaret iyi bir başlangıç olarak düşünülmeli.” yorumunda bulundu. - “Ana hedefimiz ekonomik ilişkilerimizi çeşitlendirmek ve iş dünyasının rekabet gücünü artırmak” Ayşe Nazlı Dereli Oba da toplantının Türkiye ile Meksika arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacağına dikkati çekerek, DEİK Türkiye-Meksika İş Konseyinin Türkiye'nin Meksika’yla ekonomik, ticari, endüstriyel ve finansal ilişkilerini geliştirmek için çalıştığının altını çizdi.