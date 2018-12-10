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"Meksika pazarı ihracatçılar için büyük fırsatlar içeriyor"

FİNANS HABERLERİ  | 10.12.2018 15:10 | Son Güncelleme

VSY Biotechnology Üst Yöneticisi Özge Altunbaş Göktekin: - "Türkiye'nin Meksika ile daha fazla iş ortaklıkları kurarak ticaret hacmini artırabileceğini öngörüyoruz. Meksika pazarı ihracatçılar için büyük fırsatlar içeriyor"

İSTANBUL (AA) - VSY Biotechnology Üst Yöneticisi (CEO) Özge Altunbaş Göktekin, Türkiye'nin Meksika ile daha fazla iş ortaklıkları kurarak ticaret hacmini artırabileceğini öngördüklerini belirterek, "Meksika pazarı ihracatçılar için büyük fırsatlar içeriyor." ifadesini kullandı.

VSY Biotechnology'den yapılan açıklamaya göre, VSY Biotechnology CEO'su Göktekin, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nce (TİM) Rota etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Meksika Pazar Analizi" başlıklı panelde konuşmacı olarak yer aldı.

Meksika pazarına önemli oranda ihracat gerçekleştiren şirketin CEO'su Göktekin, pazarın ticaret koşullarını, pazara giriş yöntemlerini ve yaşadıkları deneyimleri ihracatçılar ile paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VSY Biotechnology CEO'su Özge Altunbaş Göktekin, Meksika'nın 130 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olduğuna dikkati çekerek, "Latin Amerika'nın Brezilya’dan sonra ikinci, dünyanın 11. büyük ekonomisidir. 420,8 milyar dolar ithalat hacmi ile dünya sıralamasında 13. sıradadır. Meksika, ithalatının yaklaşık yarısını ABD’den gerçekleştirmektedir. Daha sonra Çin, Japonya, Güney Kore, Almanya, Kanada, Malezya gibi ülkeler başlıca tedarikçileri arasında bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Meksika'ya daha fazla eğilmesi halinde ihracat potansiyelini daha da geliştirmek için büyük fırsatlar elde edeceğine inandığını kaydeden Göktekin, pazarda güvenilir distribütörlük ilişkilerinin kurulmasının stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Pazardaki iş ortaklarının titiz bir çalışmayla belirlenmesi gerektiğini belirten Göktekin, ürün satışı için ruhsatlandırma süreçlerini tamamladıktan sonra pazarın nabzını yakından takip etmek ve pazarlama, satış aktivitelerini gerçekleştirmenin de yine stratejik önem taşıdığını aktardı.

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- "Meksika pazarına önem veriyoruz"

VSY Biotechnology'nin Meksika’ya tüm mesafelerde görüş sağlayan akıllı göz içi lensi "Acriva Trinova"yı sunduğunu bildiren Göktekin, şunları kaydetti:

"Trinova, hem katarakta hem de göz kusurlarına çözüm oluşturuyor. Meksika’da yılda 300 bin katarakt cerrahisi yapılıyor ve başarılı sonuçları ile lensimizin kullanım oranları ülkede artmaya devam ediyor. Ürün portföyümüzün daha fazla tanınması amacıyla uzmanlık alanlarımızı içeren önemli kongrelere katılım göstermeye çalışıyoruz. Dünya Oftalmoloji Kongresi’ne (WOC), Guadalajara kentinde katıldık. Kongreye 10 bin ziyaretçi geldi, standımız da büyük ilgi gördü. 2019’da yine Meksika’da gerçekleşecek olan PanAmerikan Oftalmoloji Kongresi’nde yer almayı planlıyoruz. Meksika pazarına önem veriyoruz. Türkiye’nin Meksika ile daha fazla iş ortaklıkları kurarak ticaret hacmini artırabileceğini, ihracat oranlarını yükseltebileceğini öngörüyoruz. Meksika pazarı ihracatçılar için büyük fırsatlar içeriyor."

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Anahtar Kelimeler:
meksika VSY Biotechnology

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