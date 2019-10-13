FİNANS

Meksika’nın inşaat projelerini Türk doğal taşı süsleyecek

FİNANS HABERLERİ  | 13.10.2019 11:34 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'ye yıllık 2 milyar dolar döviz kazandıran doğal taş sektörü, 7 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için 2018 yılında doğal taş ihracatında yüzde 148’lik artış yakaladığı Meksika’ya yöneldi.

Meksika’nın inşaat projelerini Türk doğal taşı süsleyecek

İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE'ye yıllık 2 milyar dolar döviz kazandıran doğal taş sektörü, 7 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için 2018 yılında doğal taş ihracatında yüzde 148’lik artış yakaladığı Meksika’ya yöneldi.
Türk doğal taş ihracatçıları, dünyanın en büyük 11'inci ekonomisi olan Meksika’da yapılacak inşaat projelerinde Türk doğal taşlarının kullanılması için harekete geçti. Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından, Ticaret Bakanlığı desteğiyle sürdürülen 'Doğaltaş Sektöründe İhracat Koçluğu ve İş Birliği Kümesi' isimli Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) Projesi kapsamında Meksika’ya 'Sektörel ticaret heyeti' düzenlenecek. Heyete 9 doğal taş ihracatçısı firma katılacak. Meksika’nın dünyadan 180 milyon dolarlık doğal taş ithal ettiğini belirten Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, "Türkiye, Meksika’nın 8'inci büyük tedarikçisi konumunda. 2017 yılında 2.3 milyon dolar olan ihracatımızı, 2018 yılında yüzde 148’lik artışla 5,8 milyon dolara çıkardık. Bu sektörel ticaret heyetiyle Meksika’ya ihracatımızı orta vadede 50 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Meksika’da 2017 ve 2018 yıllarında yaşanan depremlerde çok sayıda bina yıkıldı ve tekrar inşa edilecek. Bu binalarda Türk doğal taşlarının kullanılması için çaba içinde olacağız" dedi.
Meksika’ya işlenmiş ürün ihraç etme şansı olduğuna dikkati çeken EMİB Başkanı Kaya, 14 Ekim’de Meksikalı doğal taş ithalatçılarıyla ikili iş görüşmeleri yapılacağını, 15 Ekim tarihinde ise Expo Cihac Fuarı’nın ziyaret edileceğini kaydetti. Kaya, Meksika seyahati sırasında, firma ziyaretleri, mimari tur ve perakende satış noktalarında incelemelerinde gerçekleştirileceğini vurguladı.

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Meksika’nın inşaat projelerini Türk doğal taşı süsleyecekMeksika’nın inşaat projelerini Türk doğal taşı süsleyecekMeksika’nın inşaat projelerini Türk doğal taşı süsleyecekMeksika’nın inşaat projelerini Türk doğal taşı süsleyecek

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