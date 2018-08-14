Melek yatırımcılar, Türkiye'ye destek için yeniden İstanbul'da toplanacak

İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT - Dünya Melek Yatırım Forumu Başkanı Baybars Altuntaş, "Türkiye'deki son gelişmeler dolayısıyla Olağanüstü Yönetim Kurulu Toplantısı talebinde bulundum. Bu sabah toplantımızı yaptık. Herkes şunda hem fikir oldu; 'Türkiye ekonomisi üzerinde bilinçli bir oyun oynanıyor.' Dolayısıyla biz 50 milyar dolarlık pazarı hem bu oyuna karşı durabilmek hem de girişimcilik ekosisteminin arkasında durmak adına bin 500 kişilik yatırımcı kadrosuyla İstanbul'da toplama kararı aldık." dedi.

Altuntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, start-up, girişimcilik ve şirket yatırımcılığı konusunda dünyada 50 milyar dolarlık bir pazarın bulunduğunu belirtti.

Geçen yıl 50 milyar dolarlık bu sektörü Türkiye'de topladıklarını anımsatan Altuntaş, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye 100 ülkeden 1000 civarında yatırımcı gelmişti. Doğal olarak 'bu yıl başka bir ülkede toplantımızı yapalım' derken, Türkiye'deki bu son gelişmeler dolayısıyla Olağanüstü Yönetim Kurulu Toplantısı talebinde bulundum. Bu sabah toplantımızı yaptık. Durumu izah ettim. Herkes şunda hem fikir oldu; 'Türkiye ekonomisi üzerinde bilinçli bir oyun oynanıyor.' Dolayısıyla biz bu 50 milyar dolarlık pazarı hem bu oyuna karşı durabilmek hem de girişimcilik ekosisteminin arkasında durmak adına 1500 kişilik yatırımcı kadrosuyla İstanbul'da toplama kararı aldık."