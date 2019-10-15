FİNANS

Meme kanserine farkındalık için "pembe" elektrik faturası

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2019 09:43 | Son Güncelleme

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla 3 milyon abonesine pembe renkte dizayn ettiği fatura gönderdi

Limak Enerji bünyesindeki Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ), meme kanserine dikkati çekmek için pembe renkte dizayn ettiği faturaları abonelerine ulaştırdı.

"Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında bu hastalığa dikkati çekmeyi amaçlayan şirket yetkilileri, faturalarını pembe renkte tasarlayıp abonelerine gönderdi.

Bu ay 3 milyon müşterisine faturaların alt kısmında "Meme kanserinden korkma! Kendi kendine muayeneyle erken tanı hayat kurtarır." mesajını da ileten şirket, bu konuda 5 milyon kişiyi bilinçlendirmeyi hedefliyor.

Faturaların üzerinde iletilen sosyal mesajların yanı sıra her yıl kadın çalışanları için meme kanserine yönelik bir bilgilendirme semineri gerçekleştiren şirket, bu yıl da meme kanserinde erken teşhiste önemli olan kendi kendine muayeneyi anlatarak çalışanları uyaracak. 360 derece bilinçlendirme kampanyası planlayan firmanın müşteri işlem yetkilileri ise pembe kurdele takacak.

Şirket, bugün ve yarın web sitesi ile sosyal medya hesapları gibi dijital mecralarda logosunu pembe renkte tasarlayarak, tüm platformlarda meme kanserine dikkati çekecek.

Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, gazetecilere yaptığı açıklamada, elektrik faturalarının vatandaşlar tarafından titizlikle takip edildiğini söyledi.

"Sosyal Faturalar Projesi" ile bugüne kadar sağlık, çevre, eğitim gibi alanlarda pek çok bilgilendirici mesajı abonelere ulaştırdıklarını vurgulayan Aytac, şunları kaydetti:

"Ekim ayının 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' olarak anılması dolayısıyla bu defa ilk kez sadece mesajla değil, faturalarımızın rengini değiştirip pembe olarak basarak da müşterilerimizin dikkatini çekmeyi amaçladık. Yüzde 54 kadın çalışan oranına sahip bir şirketiz. Kadın çalışan ağırlıklı bir şirket olmamız da bu konu üzerinde özellikle hassasiyet göstermemizi gerektiriyor. Dünya Sağlık Örgütünün verileri gösteriyor ki dünyada 2 milyon kişi bu hastalıktan muzdarip. Ülkemizdeki meme kanserine yakalanan hasta sayısı ise her yıl 25 bin gibi ciddi bir rakam. Görülme sıklığı son 20 yılda iki kattan fazla artarak kadınlarda kansere bağlı ölümlerde ikinci sırada yer alan bu kanser türüne yönelik farkındalık oluşturmak büyük önem taşıyor."

Aytac, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı"nda erken teşhisin önemine de dikkati çekmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
bursa UEDAŞ Uludağ Elektrik

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