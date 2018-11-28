FİNANS

Memleketine kurduğu fabrikayla kadın istihdamına katkı sağlıyor

FİNANS HABERLERİ  | 28.11.2018 11:26 | Son Güncelleme

İstanbul ve Bitlis'in ardından memleketi Elazığ'da tekstil fabrikası kuran Murat Şimşek, burada yüzde 95'i kadın 540 çalışanın ürettiği ürünleri Avrupa ülkelerine satıyor - SMM Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Şimşek: - "Aylık ürettiğimiz 1,5 milyon parçanın 800 binini Elazığ'dan İspanya, İngiltere ve Almanya'ya ihraç ediyoruz"

ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN - Tekstilci Murat Şimşek, memleketi Elazığ'da kurduğu fabrikadan Avrupa'ya ihracat yapıyor.

Çukurova Üniversitesinden 2002 yılında mezun olduktan sonra İstanbul'da bir tekstil firmasında çalışmaya başlayan Şimşek (37) yaklaşık 12 yıl önce ailesinin desteğiyle kendi şirketini kurdu.

Konfeksiyon imalatı, iplik ve örme kumaş üretimi yapan Şimşek, doğup büyüdüğü Elazığ'a vefa borcunu ödemek için geçen yıl Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde de bir tekstil fabrikası kurdu.

Yüzde 95'i kadın 540 kişinin çalıştığı fabrikada üretilen tekstil ürünleri, Almanya, İngiltere ve İspanya'ya ihraç ediliyor.

SMM Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Şimşek, AA muhabirine, üniversiteyi bitirdikten sonra gittiği İstanbul'da Türkiye'nin önde gelen tekstil firmalarında çalıştığını söyledi.

Ailesinin desteğiyle 2006'da şirket kurduklarını, hem yurt içinde hem de yurt dışındaki birçok firma için üretim yaptıklarını belirten Şimşek, "Bugün yapmış olduğumuz üretimle ülke ekonomisine ve istihdamına katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İstanbul'da 380 kişiyi istihdam ediyoruz." dedi.

- Yatırım için doğuya yöneldi

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kalkınması için uygulanan teşvik programı ile girişimcilere makine desteği, sigorta primi, enerji ve vergi indirimi sağlandığını hatırlatan Şimşek, bu teşviklerden yararlanarak buralarda yatırım yapma kararı aldığını anlattı.

İlk etapta Bitlis'te 560 kişinin çalıştığı bir tekstil fabrikası kurduğunu söyleyen Şimşek, şöyle devam etti:

"Birikimlerimizle memlekete de bir fabrika kurup 540 kişiye istihdam imkanı sağladık. Diğer yatırımlarımızla Elazığ'da çalışan sayımız bin 200'e ulaşacak. Doğu ve Güneydoğu'daki fabrikalarımızda 2 bin kişiye istihdam sağlayacağız. Çalışanlarımızın yüzde 95'i kadınlardan oluşuyor. Bölgemizin buna ihtiyacı olduğunu düşündük. Çorbada bir tuzumuz olsun, insanlarımıza bir katkımız olsun diye buradayız, inşallah muvaffak oluruz."

Yurt dışındaki büyük firmalar için üretim yaptıklarını dile getiren Şimşek, "Aylık ürettiğimiz 1,5 milyon parçanın 800 binini Elazığ'dan İspanya, İngiltere ve Almanya'ya ihraç ediyoruz." dedi.

- Kadın çalışanlar mutlu

İşçilerden Özlem Ataş da kentlerinde açılan tekstil fabrikası sayesinde istihdam edilen kadınların kendi ayakları üzerinde durabildiğini ifade etti.

Kadınların konfeksiyon üretiminde başarılı olduğunu belirten Ataş, çalıştığı için mutlu olduğunu söyledi.

Gizem Baypınar da Elazığ'da kadın istihdamının yetersiz olduğuna işaret ederek, "İyi ki bu fabrikamız var. Elazığ'ın böyle bir fabrikaya ihtiyacı vardı. Burada çalışan kadınlar eşlerine el açmıyor." dedi.

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Elazığ fabrika ihracat işsizlik kadınlar tekstil

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