FİNANS

Memur-Sen, açlık ve yoksulluk rakamlarını açıkladı

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2019 11:38 | Son Güncelleme

MEMUR Sendikaları (Memur-Sen) Konfederasyonu'nca, Ağustos ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 385 TL, yoksulluk sınırı ise, 6 bin 653,16 TL olarak belirlendi.  Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırması sonuçları açıklandı.

ANKARA, (DHA)- MEMUR Sendikaları (Memur-Sen) Konfederasyonu'nca, Ağustos ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 385 TL, yoksulluk sınırı ise, 6 bin 653,16 TL olarak belirlendi.
Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırması sonuçları açıklandı. Buna göre Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 385 TL, yoksulluk sınırı ise 6 bin 653,16 TL olarak tespit edildi. Ağustos ayında Temmuz ayına göre gıda fiyatlarında ortalama yüzde 0,21'lik düşüş yaşandı. Ağustos ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 23,35 ile salatalık, yüzde 12,73 ile domates, yüzde 10,95 ile sarımsak fiyatında oldu. En çok göze çarpan düşüşler ise, yüzde 29,82 ile sivri biber, yüzde 22,38 ile kuru soğan, yüzde 16,35 ile havuç fiyatlarında yaşandı.
'KİŞİSEL TEMİZLİK VE BAKIMDA YÜZDE 1,34’LÜK DÜŞÜŞ'
Ağustos ayında önceki aya göre giyim fiyatlarında ortalama yüzde 0,63'lük bir düşüş görüldü. Araştırmaya göre giyimde Temmuz ayına göre en göze çarpan değişim yüzde 2,32 artışla erkek spor ayakkabısı, yüzde 2,07 artışla çocuk tişörtü fiyatlarında oldu. Yüzde 5,29 azalışla çocuk tişörtü, yüzde 5,1 azalışla kadın terliği fiyatında ise düşüş gözlemlendi. Kişisel temizlik ve bakım fiyatlarında yüzde 1,34'lük bir düşüş gözlendi. En göze çarpan değişim yüzde 1,45 artışla tıraş malzemeleri fiyatlarında oldu. Bununla birlikte makyaj malzemeleri fiyatlarında yüzde 6,51 düşüş gözlemlendi.
'ULAŞIM MADDE FİYATLARINDA YÜZDE 0,29’LUK ARTIŞ'
Ağustos ayında Temmuz ayına göre haberleşme fiyatlarında ortalama değişim yüzde 4,87’lik bir artış olarak yansıdı. Haberleşme fiyatlarında en göze çarpan değişimler yüzde 33,33 artışla PTT koli gönderme ücretlerinde oldu. Ulaşım fiyatlarında ise yüzde 0,29'luk artış oldu. Temmuz ayına göre en göze çarpan değişimler yüzde 8,25 artışla araba kiralama ücreti fiyatlarında gözlendi. Bununla birlikte ulaşımda önceki aya göre yüzde 6,06 azalışla LPG dolum ücretinde düşüş gözlemlendi. Aydınlanma madde fiyatında ise, Ağustos ayında Temmuz ayına göre herhangi bir değişim gözlemlenmedi. Ağustos ayında önceki aya göre ısınmada ortalama yüzde 3,21’lik bir artış gözlenirken, barınmada yüzde 1,30’luk bir artış oldu.
'ÇEVRE VE SUDA YÜZDE 0,59'LUK ARTIŞ'
Araştırmaya göre eğitim-kültür fiyatlarında da yüzde 1,39’luk artış yaşandı. Eğitim-kültür fiyatlarında Temmuz ayına göre değişimin yüzde 16,39 artışla özel üniversite ücreti madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte eğitim-kültürde Umreye gidiş ücretinde yüzde 3,15 azalış yaşandı. Sağlık madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0,75’lik bir artış olarak gözlenirken, en göze çarpan değişimler yüzde 3,21 artışla derece fiyatlarında oldu. Çevre ve su fiyatlarında yüzde 0,59’luk bir artış yaşandı. Çevre ve suda Temmuz ayına göre en göze çarpan değişimler yüzde 1,41 artışla fayans madde fiyatlarında yaşandı.

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