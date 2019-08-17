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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Teklifin eksikleri ve hataları giderilmeli

FİNANS HABERLERİ  | 17.08.2019 13:33 | Son Güncelleme

MEMUR- SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetin memur ve memur emeklilerine yönelik zam teklifine ilişkin, "Siyasi irade, teklifin eksiklerini ve hatalarını bir an önce gidermelidir.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Teklifin eksikleri ve hataları giderilmeli

Nursima ÖZONUR- Haluk KARASLAN/ANKARA, (DHA)- MEMUR- SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetin memur ve memur emeklilerine yönelik zam teklifine ilişkin, "Siyasi irade, teklifin eksiklerini ve hatalarını bir an önce gidermelidir. Yeni Türkiye'nin güvenine yaslanan bir teklif istiyoruz" dedi.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Aile, Çalıma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın memur ve memur emeklilerine yönelik zam teklifini değerlendirmek üzere sendika genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Başkan Yalçın, hükümetin masaya sunduğu teklifin yeni, büyük ve güçlü Türkiye hedeflerini ve gerçeklerini yok sayanlara can suyu verdiğini, kamu görevlilerini enflasyona ezdirmeme kararından da açıkça vazgeçmek olduğunu söyledi.
Hükümetin masaya sunduğu oranların ekonomik hedeflerle uyumlu olmadığını belirten Başkan Yalçın, "Bu oranlar, hükümet tarafından deklare edilen enflasyon tahminleri ve beklentilerine uygun değil. Hükümetin teklifi, faiz oranlarındaki düşmeyi, kurdaki aşağı yönlü hareketi, elektrik, doğal gaz ve diğer bazı temel ürünlerin fiyatlarındaki yukarıya yükselişi doğrulamıyor ve aksine yok sayıyor. Siyasi irade, toplu pazarlık masasına, kamu görevlilerini refaha kavuşturma değil cefayla buluşturma teklifi sunduğunu görmeli, teklifin eksiklerini ve hatalarını da bir an önce gidermelidir" dedi.
'YENİ BİR TEKLİF BEKLİYORUZ'
Ali Yalçın, 2020 ve 2021 için sunulan zam teklifinin toplamda yüzde 12.54 oranında artış olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:
"Bu durumda, '2020'de maaş ve ücretlerinize enflasyon beklentisinden daha düşük oranda zam yapılmasını kabul edin. Şekere, elektriğe, doğalgaza tek seferde yüzde 15 zam yapıldı fakat maaş ve ücretlerinize dört seferde yüzde 12’nin biraz üzerinde zam yapılmasını normal kabul edin' deniyor. Hükümetin ilk teklifinin 2020 ve 2021 için sırasıyla Merkez Bankasının beklenti anketindeki oranlar dikkate alınarak şekillendirilmesi ve masaya getirilmesi gerekirdi. Bu teklif içerdiği oranlar boyuyla yetersizlikle ve adaletsizlikle maluldür. Bu teklif, refahı tabana yayma, gelir dağılımında adaleti sağlama açısından maluldür. Biz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin ilk toplu sözleşmesinin, imzaya çağıran bir içerikle yürütülmesini beklerken, nizaya ve sahaya çağıran bir teklifle karşılaştık. Bu teklifin tamamlanmaya, ilavelerle zenginleştirilmeye ihtiyacı var. İşveren ve emek kesimini birbirinden uzaklaştıracak bu teklifi bir kenara koyup uzlaşmayı sağlayacak yeni bir teklif için yeterli zaman ve bütçede bu teklifin maliyetini karşılayacak imkan olduğuna inanıyoruz. Biz, eski Türkiye’nin vehimlerinden beslenen değil Yeni Türkiye’nin güvenine yaslanan bir teklif istiyoruz. Biz, örgütlü gücümüzü yetersiz tekliflere tepki vermekten kaçınmayız. Fakat biz örgütlü gücümüzü için değil hak ettiğimizi bize teslim edecek teklifleri takdir etmek için kullanmak istiyoruz. Yeni bir teklif ve yeni bir eşik bekliyoruz. Türkiye’ye inanıyor ve Türkiye’nin gücüne itibar ediyoruz."
'BEKLENTİMİ SAHAYI GEREN TEKLİFİ GERİ ÇEKTİRMEKTİR'
Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yalçın, istenilen teklifin gelmemesi durumunda greve gidip gitmeyeceklerine ilişkin soruyu ise şöyle yanıt verdi:
"Memur Sen’in masada uzlaşı kültürü, sahada tepki kültürü de vardır. İş de bırakmıştır. Oturma eylemleriyle tepkisini de yükseltmiştir. Beklentimiz sahayı germek değil sahayı geren teklifi bir an önce geri çektirmek ve yeni bir teklifi sunmalarını temin etmektir. Masayı germeyi, kamu görevlilerini öfkeli hale getirmeyi, sahayı ısıtmayı temin edecek olan biz değiliz, temin edecek olan kamu iş veren heyetidir. Eğer onlar böyle bir şey arzu ederse örgütlü güç tabiki bu anlamda elinden geleni ortaya koyacaktır. Ben bunu kamu görevlileri olarak temenni etmediğimizi, Türkiye’nin yeteri kadar zaten sorunu olduğunu söylüyorum."

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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Teklifin eksikleri ve hataları giderilmeliMemur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Teklifin eksikleri ve hataları giderilmeliMemur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Teklifin eksikleri ve hataları giderilmeli

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