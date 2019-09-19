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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Toplu sözleşme süreci sınıfta kaldı

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2019 22:18 | Son Güncelleme

MEMUR-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 5'inci Dönem Toplu Sözleşme sürecinin Hakem Kurulu'ndan geçmiş olabileceğini; ancak memurların vicdanını geçemediğini ve sınıfta kaldığını söyledi.

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- MEMUR-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 5'inci Dönem Toplu Sözleşme sürecinin Hakem Kurulu'ndan geçmiş olabileceğini; ancak memurların vicdanını geçemediğini ve sınıfta kaldığını söyledi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Kırıkkale Şubesi'nin yeni hizmet binasının açılışının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yalçın, kamu görevlileri olarak yeni bir süreci geride bıraktıklarını ve 5'inci Dönem Toplu Sözleşme sürecinin mutabakatsızlıkla sonuçlandığını bildirdi. Yalçın, "2020-2021 için 3 milyon 200 bin kamu görevlisi, 2 milyon 100 bin memur emeklisi olmak üzere 5,5 milyona yakın insanın, 20 milyonu bulan kitlenin, toplumun dörtte birini oluşturan nüfusun milli gelirden alacağı payı belirlemek için yoğun bir trafik, gayret ve mücadele süreciydi. Mutabakatsızlıkla sonuçlandı. Kamu İşveren Heyeti'nin 2 yıl için bize öngördüğü yüzde 14'lük zam oranını kabul etmemiz mümkün değildi. Buna tepki verdik. Rakam yükseltilmeyince ve kamu işveren süreci bu şekilde sonuçlandırınca da Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na konuyu taşıdık ve hakemin bu konuda hakemlik yapmasını istedik. Üzülerek ifade edelim ki Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun ismi de artık değişmeli. 'Kamu İşvereni Hakem Kurulu' şeklinde bir tablo ortaya çıktı. Yüzde 14'lük zammı onaylayan, yeterli gören bir çerçeve üretildi." dedi.

Yalçın, 5'inci Dönem Toplu Sözleşme sürecinin hakem kurulundan geçmiş olabileceğini; ancak memurların vicdanını geçemediğini ve sınıfta kaldığını savundu.

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